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歡愛時呼叫別的女人名字 菲國悍妻趁丈夫熟睡時「去勢」

聯合新聞網／ 綜合報導
女子一氣之下切斷丈夫生殖器，當場遭到逮捕。圖擷自每日郵報
女子一氣之下切斷丈夫生殖器，當場遭到逮捕。圖擷自每日郵報

菲律賓一名女子在跟丈夫歡愛時，聽見丈夫叫的竟是別的女人的名字，令她非常不滿。於是女子在丈夫熟睡以後，拿刀砍下丈夫的生殖器報復，隨即遭到逮捕。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名55歲不具名的女子住在碧瑤市。7月6日，她跟先生在家中愛愛，先生一時大意叫出小三的名字，讓妻子妒火中燒。女子趁丈夫熟睡時，拿出廚房一把長達25公分的尖刀，直接把先生的生殖器切下來。

鄰居聽見丈夫的哀號趕緊到場幫忙，將男子送往醫院急救。妻子在現場非常冷靜，也沒有打算逃跑，隨後被警方逮捕，被捕時還穿著家中睡衣。據報妻子在警局接受調查時表示，她一直都想要找到老公偷吃的證據，但一直找不到。聽到丈夫在愛愛時叫出別人的名字，讓她氣昏了。

她表示自己當下喝了酒，但還是知道自己在做什麼。不過她認為丈夫也有錯，他不該偷吃還要假裝沒事掩蓋證據。據悉丈夫被送往醫院後，醫生試圖接回生殖器，但並未成功。

警方表示，女子面臨傷害他人指控。女子重傷害他人的行為，在菲律賓可能被判處12到40年有期徒刑。

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菲律賓

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