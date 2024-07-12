火葬後貴金屬何去何從 日本部分地區變賣當財源

日本經濟新聞報導，日本部分公營火葬場保留撿骨作業結束後殘留的骨灰空間日趨不足，有些地方政府因此決定把骨灰中的貴金屬拿去變賣，並把所得當作修繕財源。

日本經濟新聞報導，撿骨作業結束後剩餘的骨灰被稱為「殘骨灰」。

根據日本政府厚生勞動省說明，「墓地埋葬法」並未規定要如何處置「殘骨灰」。公營火葬場的「殘骨灰」要如何處理，則交由各地自治體（地方政府）決定。

由於日本社會持續高齡化，殯儀館等地保管「殘骨灰」的空間不足，減少「殘骨灰」的過程中，則會分類出金牙、銀牙、人工關節等含有貴金屬的物品。

而日本經濟新聞詢問日本全國20個政令指定都市與東京都後得知，京都市、大阪市、橫濱市等17個自治體選擇變賣。

京都市政府2022年度起開始變賣市營火葬場「中央齋場」保管的「殘骨灰」中的貴金屬，2023年度時變賣過去保管以及新產生「殘骨灰」中的貴金屬，分別為黃金17公斤、銀57公斤、鈀19公斤等，總額約3億日圓（約新台幣6200萬元）。

而京都市政府則把變賣所得用來整修殯儀館空調與火化爐等設備。

不過考量死者與家屬等人的感受也不可或缺，京都市政府選擇重視死者尊嚴與家屬想法的廠商承辦這些業務，並另外利用其他專用空間保管貴金屬等物品之外的「殘骨灰」。

而許多火葬場也面臨不得不整修等課題，不過在財源吃緊的狀況下，不少自治體希望變賣貴金屬補充財源。

埼玉市政府2023年度開始變賣「殘骨灰」的貴金屬，估計賣得約7000萬日圓。市府針對1000名居民實施問卷調查，69%的人回答藉此有助於火葬場營運是「好的」。市府負責相關業務的人員表示，「（變賣貴金屬所得）當作整修火葬場的費用等，希望能提升服務品質」。

而名古屋市2022年度變賣「殘骨灰」的貴金屬，所得為2億995萬日圓，是2020年度1億3860萬日圓的1.5倍。名古屋市府的相關業務負責人指出，「這可能是近年來金價上漲的關係」。

另一方面，有些自治體則對此持保守態度，川崎市、相模原市、靜岡市、堺市則沒變「殘骨灰」的貴金屬。

川崎市府表示，「考量家屬的感受完全不變賣」；相模原市府則說明，「這些屬於骨灰的一部分，認為是受供奉與弔祭的對象」。

而評估相關作業的大分市府檢討會議委員會成員宮町良廣（大分大學的教授）則說：「把變賣所得當作修繕費等，改善殯儀館的環境具有重要的社會意義。自治體應該使手續和用途透明化，且必須獲得遺族和居民的理解」。