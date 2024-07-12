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尼泊爾土石流沖走巴士 至少60名乘客下落不明

中央社／ 新德里12日專電
尼泊爾連日大雨，中部山區發生土石流，把2輛客運巴士沖到水流湍急的河中，至少60名乘客下落不明。 路透社
尼泊爾連日大雨，中部山區發生土石流，把2輛客運巴士沖到水流湍急的河中，至少60名乘客下落不明。 路透社

尼泊爾連日大雨，中部山區今天清晨發生土石流，把2輛客運巴士沖到水流湍急的河中，至少60名乘客下落不明，搜救行動仍在持續。

尼泊爾「加德滿都郵報」（The Kathmandu Post）報導，事故是於今天清晨3時30分發生於齊萬縣（Chitwan）的山路，這2輛巴士各約載有24人及41人，有3人及時跳車逃生。

報導並稱，在同一條路段，大石砸中另一輛路過的巴士，司機傷重死亡。

尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）為災難事故感到哀痛，並指示相關機構全力搜尋失蹤者。

尼泊爾軍方在社群平台X貼出搜救行動照片，並稱軍方潛水員也加入搜救行列。

天氣不佳導致搜救困難，截稿時尚未尋獲這2輛巴士。

報導指出，在尼泊爾卡斯基縣（Kaski），昨晚數場土石流一共奪走11人的生命，其中7人是一家人。

尼泊爾內政部上週曾說，自雨季開始以來，至少有62人因土石流、溺水等大雨相關事件死亡、90多人受傷，至少121棟民房被沖毀、82棟受損，1058戶家庭流離失所。

土石流 尼泊爾 巴士

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