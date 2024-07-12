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幸運捕捉！NASA太空人拍下「紅色精靈」 罕見大氣現象僅1影格
美國航太總署（NASA）10日釋出照片，顯示從太空拍到奇特大氣現象「紅色精靈」（Red Sprite）。圖片可見漆黑夜空中有數個光團，其中最大一個光團的上方出現紅色光束。
NASA表示，影像是由太空人多米尼克（Matthew Dominick）6月3日於國際太空站拍下。他說：「數周前超級幸運，拍攝南非外海的雷暴縮時影片時，其中一個影格捕捉到紅色精靈」。
多米尼克表示：「歡迎專家指點如何才能拍到更多紅色精靈。很明顯是從雷暴下手，但我認為雷暴愈大愈好。」
NASA解釋，紅色精靈是「瞬間發光事件」（Transient Luminous Events, 簡稱TLE）的一種，科學界對其理解不多，目前知道與強烈閃電有關，出現在遠高於雷暴上方的中氣層；在較高高度時呈紅色，較低時褪為藍色；亮度與其他閃電相比相對黯淡，只持續幾毫秒。
除了紅色精靈外，TLE還包括淘氣精靈（ELVES）、藍色噴流（Blue jets）、巨大噴流（Gigantic jet）等等。這些現象很少被目擊，通常是利用廣角鏡拍攝縮時影片時意外捕捉到。
NASA推動的公民科學計畫「Spritacular」今年10月將邁入第三年。該計畫鼓勵拍到TLE的民眾上傳影像到資料庫供科學家研究，希望藉此揭開這些罕見現象的神秘面紗。
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