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米價疑超出公定價 緬甸軍政府起訴日本超市主管
日本零售商永旺在緬甸子公司的主管笠松洋，上月被控哄抬米價被捕。駐緬甸日本大使館表示，笠松洋昨天遭緬甸當局依照涉嫌違反「必需品及服務法」起訴。
笠松洋目前53歲，是當地連鎖超市Aeon Orange商品本部長。Aeon Orange是由日本永旺集團（Aeon Co）與仰光「緬甸創造」（Creation Myanmar）公司合資經營的超市。
日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，仰光警方6月30日因零售商店的米價比軍方設定的價格還高為由，拘留了笠松洋以及其他緬甸人。
駐緬甸日本大使館表示，緬甸當局昨天依照涉嫌違反以保護消費者為目的「必需品及服務法」（Essential Supplies And Services Law）罪嫌，起訴了笠松洋。據稱，他的健康狀況無虞。
他若被判有罪，恐面臨6個月以上3年以下有期徒刑或是50萬緬幣的罰金。
日本大使館呼籲緬甸當局盡快放人。
緬甸2021年發生軍方政變之後，米價等民生物資價格高漲，軍政府認為這是業者的責任，陸續逮捕相關人士。
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