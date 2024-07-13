四成南韓老人生活貧困…為何日韓皆淪陷高齡貧窮？哪些問題值得借鏡？

日本與韓國的高齡化程度嚴重，而老人的貧窮率也比一般民眾高！經濟合作暨發展組織（OECD）的數據顯示，韓國老年貧窮率排名世界第二，四成老人在生活在貧窮線以下，鄰近的日本也有兩成，皆高於OECD平均的14％。究竟，這兩個國家為何又老又窮？

在韓國首爾購物聖地東大門，有一座soup kitchen（給貧困民眾食物的地方），在裡頭工作的金美京正忙著準備午餐，「這裡每天會接待500人，其中大部分是老年人，他們無法工作，不能向子女要錢，也沒有飯吃，所以就到這裡來了。」

《經濟學人》報導，韓國65歲以上老人的貧困率，在經濟合作暨發展組織（OECD）中排名第二，僅次於波羅的海三小國的愛沙尼亞，有將近四成的韓國老人，生活在OECD設定的貧困線以下。

鄰近的日本也好不到哪裡去，貧困率也有兩成，高於OECD平均的14％。

《日經亞洲》認為，貧窮也不利於一個人的健康，低收入者如果待在家裡時間過長，可能會營養不良或變得虛弱，導致健康問題，增加醫療保健和照護成本。

勞動市場變化和僵化退休金制度是主因

為何日韓會又老又窮？

《經濟學人》分析，韓國和日本高齡化程度嚴重，年輕人口減少，加上勞動市場的變化和僵化的退休金制度，「老年貧窮」的現象還會持續惡化，而其他高齡化國家可能也即將面臨類似的問題。

一名生活在OECD貧困線以上的韓國民眾，年收入約為2.2萬美元（約新台幣71萬元），這並不包括房地產。但其實，有超過六成的韓國低收入老人，名下是幾乎沒有財產的。

除此之外，退休金制度也存在不少缺陷。

如果是有長期穩定工作的退休人員，他們的退休金相當可觀；但如果是僅靠基本退休金生活的人，就會相當拮据。

以日本來說，40年的繳費年限，每月大約僅能獲得6.5萬日圓（約新台幣1.3萬元）的退休金。至於韓國，一項統計指出，1970年前出生、且收入在前10％的韓國老人，有34年的繳費年限；收入最低的10％，則只有19年。

另外，日韓的性別平等狀況也相當不理想。

韓國「老年貧窮」的現象預計還會持續惡化。路透

性別不平等！女性更容易陷入老年貧窮

《經濟學人》報導指出，女性的收入較低，也多從事不穩定的工作，導致她們老年時更容易陷入貧困。

研究貧窮問題的東京都立教授阿部綾調查指出，65歲以上的日本單身女性，有44.1％生活在貧困之中，遠高於單身男性的30％。

根據日本厚生勞動省2022年老年退休金調查，62％的男性，每月可領取15萬日圓（約新台幣3萬元）以上的退休金，而61％的女性，每月領取的退休金卻不到10萬日圓（約新台幣2萬元）。

韓國也好不到哪裡去，根據韓聯社報導，韓國的老年貧窮率自從2011年以來一直呈下降趨勢，當時為46.5%，2020年首次降到40%以下，但仍是一般民眾14.9%的兩倍多，而依性別來看，男性的貧窮率為31.2%，女性的貧窮率則高達43.4%。

2040年，韓國高齡比例可能超越日本

預期壽命提高，也拉長工作時間，據統計，韓國65到69歲的老人，約有49％仍在工作，在OECD國家中僅次於日本的50％。

然而，韓國的老人大多從事低薪工作，且隨著文化習俗的關係，人們早就從原本的工作崗位退休，公司不僅只要發一次性的補償金即可，還省下退休金等福利。

《經濟學人》提到，日本是世界上高齡化最嚴重的國家，65歲以上人口占總人口近三成，韓國雖然只有日本的一半，但高齡化速度也加快許多，聯合國就估計，2040年左右，韓國高齡化人口比例就會超越日本。

如果以出生率來看，韓國在1960年，平均每位女性有6個孩子，現在已經降到0.78，為世界最低，而日本的生育率1.3，雖略高於韓國，但仍遠低於能維持人口穩定的標準。

日本是世界上高齡化最嚴重的國家，65歲以上人口占總人口近三成。示意圖。圖／Ingimage

高齡貧窮問題值得台灣借鑑

為了應對老年貧窮的問題，日、韓政府也提出解決方案，像韓國，就將退休年齡從62歲提高到65歲，並將薪資4.5％提撥出來作為退休金，這比OECD平均高出一倍以上。

而日本則鼓勵員工工作到70歲，退休金也愈來愈依靠消費稅而非所得稅，以便從高收入者中募集到更多資金。

同樣高齡化嚴重的台灣，或許可以從日韓的例子中借鏡，讓我們的老人可以活得更有品質。

（本文出自2024.07.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）