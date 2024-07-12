聯合國：出生率下降 全球人口本世紀將攀峰 較先前估計少2億人

聯合國最新發布的「世界人口展望」報告預測，由於出生率下降，全球人口本世紀將攀峰並轉為減少，2100年時的人口數將比原先預期還少2億人。這份報告也確認去年印度人口14.4億人，超越中國大陸的14.2億人，是全球人口最多的國家。

聯合國在11日發布每兩年公布一次的「世界人口展望」（World Population Prospects）報告指出，全球人口2024年有82億人，估計2080年時將達到約103億人的高峰，之後轉為減少，到2100年時約為102億人。

相較下，聯合國上次在2022年發布的報告預期，世界人口將在2080年代登頂至104億人，且維持這個水準到2100年，並預測，進入22世紀時，全球人口仍會成長。

聯合國經濟和社會事務部副秘書長李軍華說，全球人口樣貌出現大幅轉變，「現在一些國家的出生率低於原先預期，部分高生育率地區也稍微加速下滑」。

與1990年左右相比，全球婦女平均少生一個小孩。在報告涵蓋的國家裡，超過半數國家的婦女平均每人活產（live birth）數已低於維持人口穩定所需的2.1水準，更有近20%的國家低於1.4這個被聯合國形容是「超級低」的數字，包括中國大陸、義大利、南韓和西班牙。

根據聯合國，歐洲將是本世紀人口減少最嚴重的大陸，人口數2020年攀底高峰，2100年時會比峰值減少21%。報告也指出，中國大陸、德國及日本等63個地區（占今年全球人口28%）的人口在2024年之前就已觸頂。

維也納人口專家魯茲表示，生育率下滑應該是與年輕世代的價值觀改變有關，在年輕世代成功人生的關鍵面向裡，生兒育女的重要性已降低。

人口減少可能有助緩和氣候變遷，李軍華指出，人口提前攀峰且減少，能減輕環境負擔。財金學者也說，人口減少有助降低住房、基建與服務業的壓力，但工作年齡人口變少而老年人口增加，也將加重公共財政壓力。