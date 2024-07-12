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韓國公部門帶頭「綠改建」 舊警局成拘留所咖啡廳

中央社／ 首爾12日專電

首爾市江東區廳7年前因辦公區域不足、廳舍老舊，決定連同隔壁廢棄舊警局一起「綠色改建」，打造最富特色的「拘留所咖啡廳」，成為公部門環保改建的代表性案例，能源使用效率提升逾7成。

「考慮到建築空間使用效率，多數公部門擴建時都會採取新建廳舍方式，很少像我們這樣使用改建方式」，江東區廳行政部門負責人對中央社說明，江東區廳於2017年決定改建屋齡近40年的區廳大樓時，就決定以環保優先。

除了既有區廳大樓改建，江東區廳也將隔壁棟的前江東警察署收為第二大樓，最大限度利用警局原有建築構造來改造，打造最富特色的「拘留所咖啡廳」，不僅大大提升區廳建築能效等級，也為區民提供休憩好去處。

1979年竣工的江東區廳原本的建築能效等級為4級，改建後大幅提升73.9%，升至1++級。透過補強隔熱層、裝設高效能冷暖房設備與LED燈、太陽光電板及熱回收型通風設備，能源費用較改建前可節約65%，能源使用量在太陽光發電最佳狀況下可節省9成。

江東區廳是韓國國土交通部提供綠色改建支援的模範案例之一，為了鼓勵國內老舊建築進行符合環保需求的綠色改建，韓國政府近年從公部門開始提供顧問、部分經費補助等協助，並逐步推廣至私部門，至少已減少12萬噸溫室氣體排放。

不過，來自建築部門的溫室氣體排放量，仍是可能影響韓國政府2050年碳中和目標的一大問題。

根據韓國2050碳中和綠色成長委員會，今年初發布的2022年度碳中和暨綠色成長實施盤點結果報告，韓國在2022年度的溫室氣體排放量降至6億5450萬噸，較前一年減少3.5%；但建築部門排放量不減反增，抵銷工業、運輸等部門的減碳效果。

報告指出，溫室氣體排放量增加主因為新建案增加，建築棟數較前一年增加0.5%，總面積增加1.9%。在住房需求持續增加下，老舊房舍改建及改善既有建築能效、擴大零耗能建築等政策勢在必行。

截至2019年底，韓國各地共計724萬棟建築中，約271萬棟屬於綠色改建對象，占38%，這些建築因能效不佳，消耗能源多，使用的能源多來自化石燃料，被計入的碳排量也更高。

建築 綠色

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