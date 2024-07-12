4個月大女嬰49℃出遊暈倒搶救不治 母悲痛：永遠愛你

夏天到來，近日多國持續高溫。美國有名4個月大女嬰，與父母出遊坐船時，突然失去意識暈倒，父母發現立即進行心肺復甦並送院，可惜經搶救後不治。當局調查後懷疑與高溫有關，因為女嬰暈倒當天，身處的哈瓦蘇湖附近地區的氣溫逼近華氏120度（約攝氏49度）。女嬰母親悲痛表示：「我永遠愛你」。

綜合外媒報導，7月4日美國一對夫婦趁假期，與4個月大的女兒潭娜（Tanna Rae Wroblewski）到亞利桑那州的哈瓦蘇湖（Lake Havasu, Arizona）旅遊。

翌日晚上，一家人乘船遊湖，其間潭娜突然失去意識暈倒，夫妻發現女兒沒有反應，立刻進行心肺復甦，並趕送到當地醫院救治，其後再轉送到鳳凰城兒童醫院進行搶救，然而最終不治。

女嬰母親潭雅（Tanya Wroblewski）在Facebook發文，悲痛表示：「我們心碎不已，永遠無法相信妳就這樣離開我們，你這麼完美，我永遠愛你」。

法醫暫時未公布潭娜的死因，但當局懷疑事件與高溫有關，因為潭娜失去意識當晚，哈瓦蘇湖附近地區的氣溫逼近攝氏49度，當地警方正調查女嬰的死因。

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文章授權轉載自《香港01》