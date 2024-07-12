快訊

雲林驚傳逆倫命案！25歲兒持水果刀砍殺 母當場死亡父親也受傷

「家有阿福」46歲前童星離奇猝逝車中 身旁服務犬也身亡

Google相簿可轉移照片到蘋果iCloud了！細節曝光 1鍵移動不怕照片消失

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4個月大女嬰49℃出遊暈倒搶救不治 母悲痛：永遠愛你

香港01／ 撰文／喬納森
美國一名4個月大女嬰疑似因高溫不幸死亡。圖／擷自FB
美國一名4個月大女嬰疑似因高溫不幸死亡。圖／擷自FB

夏天到來，近日多國持續高溫。美國有名4個月大女嬰，與父母出遊坐船時，突然失去意識暈倒，父母發現立即進行心肺復甦並送院，可惜經搶救後不治。當局調查後懷疑與高溫有關，因為女嬰暈倒當天，身處的哈瓦蘇湖附近地區的氣溫逼近華氏120度（約攝氏49度）。女嬰母親悲痛表示：「我永遠愛你」。

綜合外媒報導，7月4日美國一對夫婦趁假期，與4個月大的女兒潭娜（Tanna Rae Wroblewski）到亞利桑那州的哈瓦蘇湖（Lake Havasu, Arizona）旅遊。

翌日晚上，一家人乘船遊湖，其間潭娜突然失去意識暈倒，夫妻發現女兒沒有反應，立刻進行心肺復甦，並趕送到當地醫院救治，其後再轉送到鳳凰城兒童醫院進行搶救，然而最終不治。

女嬰母親潭雅（Tanya Wroblewski）在Facebook發文，悲痛表示：「我們心碎不已，永遠無法相信妳就這樣離開我們，你這麼完美，我永遠愛你」。

法醫暫時未公布潭娜的死因，但當局懷疑事件與高溫有關，因為潭娜失去意識當晚，哈瓦蘇湖附近地區的氣溫逼近攝氏49度，當地警方正調查女嬰的死因。

延伸閱讀：

3月大BB困50°C高溫車內 警員破窗救人 母親感激急問：收費嗎？

悲！30歲媽嗑藥過頭 2女兒遺62°C高溫車內活活熱死 罪成遭重判

文章授權轉載自《香港01》

夏天 氣溫 高溫

延伸閱讀

4歲法鬥搭飛機活活熱死！飼主淚控航空公司1規定害命：我眼睜睜看牠沒了呼吸

日酷暑成災 東京1天熱死11人 上周9千人中暑送醫

悲劇！女嬰遺車廂5小時熱死、體溫破錶嘴唇發紫 保母做錯1事肇禍

「熱到被烤熟」是真的！美實測生麵糰放車內 4小時烤出金黃蛋糕

相關新聞

30年大轉變！日年輕族群「最尊敬的人」從爸爸變媽媽 關鍵在一社會現象

當被問到「自己最尊敬的人是誰」時，很多人或許會回答自己的父母親。過去日本在進行相關調查時，回答「父親」的機率則高於「母親」。但近來日本媒體發現，由於社會環境的改變，使得這道題目的答案出現改變趨勢。

陸企餐飲進軍澀谷！目標不只陸客 鬧區開業搶攻日本年輕族群

近年來日本出現越來越多中國大陸移民，隨著這些移民的增加，也開始讓一些「陸系店家」出現在日本街頭。這些業者除了吸引大陸客群以外，更打算開拓日本年輕市場。

4個月大女嬰49℃出遊暈倒搶救不治 母悲痛：永遠愛你

夏天到來，近日多國持續高溫。美國有名4個月大女嬰，與父母出遊坐船時，突然失去意識暈倒，父母發現立即進行心肺復甦並送院，可惜經搶救後不治。當局調查後懷疑與高溫有關，因為女嬰暈倒當天，身處的哈瓦蘇湖附近地區的氣溫逼近華氏120度（約攝氏49度）。女嬰母親悲痛表示：「我永遠愛你」。

韓國千萬訂閱網紅Tzuyang直播控訴 遭前男友約會暴力

南韓YouTube直播主Tzuyang今天凌晨開直播時表示，自己遭到前男友約會暴力長達數年，消息一出，引發南韓社會基於性...

劍龍化石登拍賣上看百萬美元 恐引古生物學家反彈

迄今所發現最大的劍龍骨骸化石，預計下週將在紐約拍賣會以數百萬美元價格售出，然而此事可能會引起古...

南韓美妝龍頭引進AI 提供合適口紅顏色、客製化服務

南韓美妝龍頭愛茉莉太平洋（AmorePacific）最新人工智慧（AI）美妝實驗室已被顧客預約一空，實驗室有機器人客製化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。