台灣穿山甲赴布拉格動物園 2年內生二寶園方驚喜

中央社／ 布拉格11日綜合外電報導

台北市立動物園借殖捷克布拉格動物園（Prague Zoo）的一對穿山甲，去年產下雌性小穿山甲小松果（Šiška），本月初又生下第2胎，且小寶寶狀態良好，讓園方人員又驚又喜。

台北市立動物園2022年4月將果寶（雄）及潤喉糖（雌）借殖布拉格，這對穿山甲在2023年2月產下小松果，牠是在歐洲誕生的第一隻穿山甲。

生完小松果後還沒過2年，潤喉糖7月1日又生下一隻雌性小寶寶，成為歐洲第2隻在圈養環境下出生的穿山甲。

美聯社報導，布拉格動物園表示，小寶寶只有141公克重，但每天增重大約10克，這週可以長到250公克。成年穿山甲體重可達6.8公斤。

布拉格是德國萊比錫（Leipzig）後，第2個擁有台灣穿山甲的歐洲動物園。園長波貝克（MiroslavBobek）10日表示，園方2022年接收果寶及潤喉糖後，主要目標就是讓牠們身體健康、活得好好的。

他說：「我們當然希望未來某天會有小寶寶誕生，但絕對沒人料到我們一年半內就有兩隻。」

美聯社指出，穿山甲很難在圈養環境中繁殖，因為牠們需要包含蜜蜂幼蟲的特殊飼料，圍欄內也得維持特定濕度和溫度。

動物園 穿山甲

延伸閱讀

為救人類而殺大猩猩 日小說探索正義與人性

動物園北極熊熱到受不了！「脫力癱倒在冰塊上」 照片瘋傳網淚：人類對不起你

台北親子一日遊！ 夏日觀光新玩法 「動物園環園列車」夜間出發、貓空纜車「車廂包車」最低600元起

影／瀕危穿山甲現蹤原鄉 部落居民野放前超暖祝禱：別再來了

相關新聞

韓國千萬訂閱網紅Tzuyang直播控訴 遭前男友約會暴力

南韓YouTube直播主Tzuyang今天凌晨開直播時表示，自己遭到前男友約會暴力長達數年，消息一出，引發南韓社會基於性...

劍龍化石登拍賣上看百萬美元 恐引古生物學家反彈

迄今所發現最大的劍龍骨骸化石，預計下週將在紐約拍賣會以數百萬美元價格售出，然而此事可能會引起古...

南韓美妝龍頭引進AI 提供合適口紅顏色、客製化服務

南韓美妝龍頭愛茉莉太平洋（AmorePacific）最新人工智慧（AI）美妝實驗室已被顧客預約一空，實驗室有機器人客製化...

獲聘研究員...劉曉波遺孀7月下旬將從德赴日 計畫長期停留

日本共同社今天報導，獲諾貝爾和平獎後在獄中過世的中國人權活動家劉曉波，已知其遺孀劉霞獲日本私立大學聘為研究員，預計7月下...

政策髮夾彎？越南明年將推強制機車排氣檢驗 官員澄清：未有具體時間

越南明年生效的道路交通安全秩序法規定，將強制機車進行排氣檢驗。未料官員出面澄清，仍須等待路線圖，目前未有具體執行時間。政...

涉案金額達10億…印尼破獲網路色情賭博集團 1台嫌在逃遭通緝

印尼警方日前破獲一個由台灣人主導的網路賭博及色情犯罪集團，涉案金額高達5000億印尼盾（約新台幣10億元），已有7名嫌犯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。