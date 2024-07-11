韓國千萬訂閱網紅Tzuyang直播控訴 遭前男友約會暴力

南韓YouTube直播主Tzuyang今天凌晨開直播時表示，自己遭到前男友約會暴力長達數年，消息一出，引發南韓社會基於性別暴力行為的激烈爭論。

路透社報導，Tzuyang的YouTube頻道累計1020萬訂閱，她因在影片中吃掉大量食物或不尋常的菜餚而聲名大噪，此種與觀眾互動的模式被稱作「吃播」（mukbang）。

Tzuyang的律師在直播中的聲明指出，他們過去曾對其前男友提出刑事告訴，此案卻因前男友自殺結案。

Tzuyang在直播中說：「（他）打我的身體，因為如果打在臉部的話會很明顯。」目前直播已經超過200萬觀看次數。

她也指控前男友向她勒索金錢，她的律師在直播中的聲明表示，勒索的金額達40億韓元（新台幣9600萬），並且向其他YouTuber分享她的私生活細節。

根據警方數據，南韓2023年時有將近1萬4000人因約會暴力而被指控，相較於2020年8951人增加超過50%，然而只有極少數的人被逮捕。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980