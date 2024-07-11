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劍龍化石登拍賣上看百萬美元 恐引古生物學家反彈

中央社／ 紐約10日綜合外電報導
迄今所發現最大的劍龍骨骸化石，預計下週將在紐約拍賣會以數百萬美元價格售出。圖／法新社
迄今所發現最大的劍龍骨骸化石，預計下週將在紐約拍賣會以數百萬美元價格售出。圖／法新社

迄今所發現最大的劍龍骨骸化石，預計下週將在紐約拍賣會以數百萬美元價格售出，然而此事可能會引起古生物學家反對。

法新社報導，這具距今約有1億5000萬年的劍龍化石自今天起在國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）展出，直到本月17日交付拍賣。

這具巨大的劍龍骨骸被命名為「巔峰」（Apex），高達11英尺（約3.3公尺）、身長近27英尺（約8.2公尺），在同類尺寸的劍龍化石中，被譽為「最完整且最妥善保存」的一具標本。

這類拍賣近年變得更頻繁舉行，引起古生物學家批評。他們指出，這些化石應該收藏在博物館或其他公共空間，而非賣給私人競標者。

蘇富比科學及流行文化部門主管海頓（Cassandra Hatton）告訴法新社：「這是非常、非常罕見的動物，能找到這個尺寸及完整度的動物（化石），實在令人驚豔。」

2022年5月「巔峰」在古生物學家古柏（Jason Cooper）的私人土地上被發現。蘇富比表示他們與古柏合作，從發現、挖掘、修復到進行準備工作、組裝架設，他們記錄下整個過程，以保證相關工作是以「最高標準與透明度」執行。

談及拍賣恐龍化石的爭議，海頓表示當具有重大科學意義的標本出現在拍賣會上，博物館通常會找人代替館方競標，或者自己參與競標。

海頓還說，大部分她合作過的競標者，會在得標後將標本捐贈或出借博物館，「他們了解這些標本的意義和重要性」。

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