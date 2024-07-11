獲聘研究員...劉曉波遺孀7月下旬將從德赴日 計畫長期停留

日本共同社今天報導，獲諾貝爾和平獎後在獄中過世的中國人權活動家劉曉波，已知其遺孀劉霞獲日本私立大學聘為研究員，預計7月下旬將從德國赴日，並計畫長期停留。

共同社引述數名相關人士說法報導，日本政府已以「文化活動」居留資格核發簽證給劉霞；待劉霞抵達日本後，預定將在關西地方生活。

劉曉波2009年被當局控以「煽動顛覆國家政權」罪被監禁，2017年7月13日在獄中因肝癌去世。劉霞雖從未被指控任何罪行，但自劉曉波2010年獲得諾貝爾和平獎後，她被中國政府軟禁在家中約8年。

2017年劉曉波過世後，中國與德國政府就劉霞希望離開中國的問題進行協商，最後中國政府在2018年7月同意劉霞出境前往德國。

相關人士說，持有德國護照的劉霞已取得日本政府核發的簽證，預定7月下旬將來到日本。據稱曾到日本觀光的劉霞喜歡日本生活，並考慮未來移居日本。她在日本大學將以研究文學為方向。