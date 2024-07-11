政策髮夾彎？越南明年將推強制機車排氣檢驗 官員澄清：未有具體時間

越南明年生效的道路交通安全秩序法規定，將強制機車進行排氣檢驗。未料官員出面澄清，仍須等待路線圖，目前未有具體執行時間。政策髮夾彎下看見越南空汙管制的不易。

越南國會日前通過新的道路交通安全秩序法，其中一項規定是強制所有摩托車都要進行排氣檢驗，新法將於2025年1月1日起生效。正當越南媒體就此展開宣導後幾天，又有官員跳出來說，相關規定尚未確定。

越南青年報（Thanh Nien）報導，越南交通運輸部登檢局副局長阮蘇安（Nguyen To An）表示，新的道路交通安全秩序法將於2025年1月1日起生效，但這並不意味所有摩托車必須從這一天開始接受強制排氣檢驗。

他解釋，具體實施時間將取決於政府發布的路線圖，路線圖由越南環境與資源部主責規劃，交通運輸部配合制定，並交由總理批准。路線圖將有詳細的規劃、應用標準和執行方法，到時候才有實施時間與適用對象。

阮蘇安指出，為了服務數千萬輛摩托車，所有從事保養、維修、經銷的機車行，只要達到標準，都可以成為檢驗站。他還強調，排氣檢驗非常簡單，僅需幾分鐘時間，實施路線圖不會對民眾造成太大影響。

簡單來說，新的越南道路交通安全秩序法雖強制所有摩托車於2025年起必須進行排氣檢驗，而排氣檢驗又得依據環境保護法進行。目前因為環境保護法的相關規定未完善，因此強制排氣檢驗並無具體時間。

越南承諾到2050年實現淨零排放目標，官方宣傳不時將嚴重的空汙問題歸咎為摩托車排放廢氣所致，雖欲立法強制所有摩托車進行排氣檢驗，但「法中有法，步調不一」，解決摩托車汙染問題執行困難仍多。

擁有1億人口的越南是摩托車大國，由於大眾運輸建設仍不足，加上汽車價格遠高於人民的平均收入，民眾主要以摩托車代步。目前全國登記的摩托車約有7000萬輛，其中常用摩托車超過4500萬輛。