涉案金額達10億…印尼破獲網路色情賭博集團 1台嫌在逃遭通緝

印尼警方日前破獲一個由台灣人主導的網路賭博及色情犯罪集團，涉案金額高達5000億印尼盾（約新台幣10億元），已有7名嫌犯遭捕，另通緝1名在逃台灣人。

印尼「安塔拉通訊社」（ANTARA News）8日報導，印尼國家警察總部的刑事偵查局（Bareskrim）一般犯罪小組查獲一個由台灣人主導的網路賭博和色情犯罪集團，已逮捕7名嫌犯，另有1名姓名縮寫為K的台灣人仍在逃。

印尼國家警察總部刑事偵查局局長佐哈達尼（Djuhandhani Rahardjo Puro）表示，7名嫌犯分別在6個不同地區遭捕，包括雅加達、西爪哇、中爪哇、峇里島和南蘇拉威西等地。

他指出，該犯罪集團由姓名縮寫為K的台灣公民主導，主嫌在印尼從事線上賭博活動，伺服器設在台灣，並在唐格朗（Tangerang）和卡拉瓦吉（Karawaci）設有辦公室，目前已被列為通緝犯。

警方查獲的證物包括14支手機、2台筆電、16台直播設備和2個線上賭博網站。

佐哈達尼表示，該集團在印尼僱用印尼公民為成員以擔任不同角色，其中包括行政管理、電話行銷、客戶服務和主持人等。

他說：「警方2023年12月至2024年4月期間，進行有關網路賭博的調查，查獲2個線上賭博網站，分別為『hot51』和『82gaming』。」並補充，嫌犯經常更改2個網站的網域，以掩蓋網站上的賭博內容。

報導指出，「hot51」網站除提供線上賭博，還有色情直播，該集團會找主持人在網站上直播。

佐哈達尼說：「主持人穿著暴露或以裸體直播，而經紀人的工作則是記錄主持人的表現。」並補充，主持人每天直播3小時以獲得最低工資，另外還有觀眾給予的金錢或禮物。

印尼「時代報」（Tempo）報導引用警方說法指出，該犯罪集團在3個月內，就賺取5000億印尼盾。