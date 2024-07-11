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印尼前農業部長涉向部內官員索賄 遭判10年徒刑

中央社／ 雅加達11日專電
印尼前農業部長夏魯爾因涉共同貪污罪，向農業部官員勒索或收取445億印尼盾（約新台幣8933萬元），今天遭判10年徒刑，併科罰金3億印尼盾。圖／美聯社
印尼前農業部長夏魯爾因涉共同貪污罪，向農業部官員勒索或收取445億印尼盾（約新台幣8933萬元），今天遭判10年徒刑，併科罰金3億印尼盾。圖／美聯社

印尼農業部長夏魯爾因涉共同貪污罪，向農業部官員勒索或收取445億印尼盾（約新台幣8933萬元），今天遭判10年徒刑，併科罰金3億印尼盾。

印尼「羅盤報」（Kompas）今天報導，法官表示，因夏魯爾（Syahrul Yasin Limpo）年事已高，對國家有貢獻，且審判過程態度良好，而決定從輕量刑。檢方原本求刑12年併科罰金5億印尼盾。印尼肅貪委員會（KPK）和夏魯爾都表示，考慮是否提出上訴。

據「羅盤報」，今年69歲的夏魯爾去年底因涉貪遭調查，他於2020年至2023年任期期間，涉嫌與農業部秘書長卡斯迪（Kasdi Subagyono）和前農業設備和機械主任哈達（Muhammad Hatta）一起向農業部官員勒索或收取445億印尼盾。夏魯爾將不法所得用於支付個人開銷，包括購買禮品、捐款、宗教活動、海外旅行等。

報導指出，雅加達肅貪法院今天判處夏魯爾10年徒刑，併科罰金3億印尼盾；罰金可抵4個月徒刑。法官亨德里（Fahzal Hendri）宣讀判決表示，「被告夏魯爾犯下共同貪污罪，考量夏魯爾年紀大，對國家有貢獻，且審判過程中態度恭敬，而對他從輕處罰。」

報導指出，夏魯爾除了被判罰3億印尼盾，還被勒令支付146億印尼盾的賠償金。若夏魯爾不支付，可扣押其資產，或另增2年徒刑。

印尼 貪污 農業部 雅加達

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