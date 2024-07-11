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全球僅3家！日航379人全脫困創造奇蹟 獲頒卓越飛安管理獎

中央社／ 東京11日綜合外電報導
日本航空公司516號班機今年1月在東京羽田機場發生嚴重事故，機上379人全數脫困，得到各國推薦獲頒今年「卓越飛安管理獎」。日本航空客機示意圖。圖／法新社
日本航空公司516號班機今年1月在東京羽田機場發生嚴重事故，機上379人全數脫困，得到各國推薦獲頒今年「卓越飛安管理獎」。日本航空客機示意圖。圖／法新社

日本航空公司（Japan Airlines）516號班機今年1月在東京羽田機場發生嚴重事故，機上379人全數脫困獲專家讚譽「奇蹟」，得到各國推薦獲頒今年「卓越飛安管理獎」。

日本讀賣新聞報導，包括這次的日航在內，全球至今僅有3家航空公司獲頒此獎項，前兩例為前美國大陸航空（Continental Airlines）及台灣長榮航空（EVA Air）。

致力提升民用航空安全性的國際團體「飛行安全基金會」（Flight Safety Foundation），今年將卓越飛安管理獎（The Richard Teller Crane Founder's Award）頒給日航。

這是該獎項自2002年設立以來，首度有日本企業或團體獲獎。

日航今天公布這項獲獎訊息。日航從1985年8月發生123號班機墜機事故後成立安全宣導中心等，對在公司內外形成追求安全文化做出貢獻獲正面評價。

另外，日航今年1月在東京羽田機場發生516號班機跟海上保安廳飛機嚴重碰撞意外，結果日航機上搭載的379人全數脫困，被海內外讚譽「奇蹟」，因此獲得各國或地區推薦獲獎。

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