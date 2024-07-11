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死亡車禍…菲律賓皮卡車、公車相撞 車上一家14人11死

中央社／ 馬尼拉11日綜合外電報導
菲律賓警方今天表示，菲國北部卡加延省（Cagayan）發生死亡車禍。菲律賓示意圖。圖／歐新社
菲律賓警方今天表示，菲國北部卡加延省（Cagayan）發生死亡車禍。菲律賓示意圖。圖／歐新社

菲律賓警方今天表示，菲國北部卡加延省（Cagayan）發生死亡車禍，一家人參加完守夜活動搭乘皮卡車返家，中途與一輛公車相撞，造成皮卡車上一家人中的11名成員死亡。

警方少校帕拉托（Antonio Palattao）告訴法新社，當時出事的皮卡車上載有14人，剛參加完一場守夜儀式結束要回家，在卡加延省艾布魯鎮（Abulug）一處與高速公路交會的十字路口前與公車相撞，皮卡車上僅3人倖存。

公車司機和售票員重傷，其餘23名乘客輕傷。

警察局長托利歐（Jun-jun Torio）表示，皮卡車駕駛不熟當地路況，沒意識到他們已經靠近高速公路，一般而言靠近高速公路時都要放慢速度。

法新社指出，菲律賓常見傷亡慘重交通事故，因駕駛人常違反交通規則，且車輛時有維護不善或超載情況。

交通事故 菲律賓 警察 車禍 高速公路

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