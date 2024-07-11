假碳權項目侵害原民 哥倫比亞憲法法庭出手

南美哥倫比亞的憲法法庭今天對一件亞馬遜雨林的爭議性碳權項目出手。6個當地部落表示這份碳權項目的簽署未經他們同意，專家們則表示當地雨林根本就沒有濫墾之虞。

法新社報導，生活於哥倫比亞東南部偏遠地區皮拉巴拉那（Pira Parana）的原住民社區指控美企Ruby Canyon Environmental和充當仲介的哥倫比亞公司Masbosques，非法將這項碳權項目強加於當地。

企業或組織可透過購買碳信用額度（carbon credits，即俗稱的碳權）抵銷運營產生的溫室氣體排放；當前許多碳權是經由一些森林保育等專案項目所產出的額度或積分，供買家購買用於碳抵換，購買碳權的錢理應撥給苦於保護家園免受雨林濫墾所害的在地人。

在本案裡，皮拉巴拉那當地產出的碳權被以約380萬美元（約新台幣1.2億元）賣給哥國的數據蒐集公司Latin Checkout。

追蹤碳權交易的機構EcoRegistry指出，Latin Checkout買得碳權後又轉售給美國的達美（Delta）航空。達美航空因購買有問題的碳抵換積分挨轟「漂綠」，在美國國內面臨官司。

皮拉巴拉那當地的碳權項目是於2021年3月簽署，提供原住民社區約7100平方公里（相當於1/5個台灣）面積的土地保育。然而受影響的原民部落表示，這項碳權項目是由假的部落代表所簽署，於是以自治權受侵害向憲法法庭興訟。

哥倫比亞憲法法庭8日裁定，相關部落的「合法代表」須於6個月內開會決定是否認可由洽談新的協議來替代，若選擇不認可，有關單位必須確保原先這份碳權項目退出當地。

大型護林專案所產出的碳信用額度近年屢傳弊端，有科學研究顯示一些專案標榜的減碳量被誇大，甚至有專案聲稱能保護多少面積森林免於砍伐，但這片森林本就不存在濫伐威脅，如此產出的碳信用額度毫無用處。

這次向哥倫比亞憲法法庭提告的部落領袖們表示，雖然碳權項目讓當地一夕致富，卻也導致不習於處理大筆資金的社區發生內部衝突，也讓當地喪失自治權，他們寧願沒有這個項目。

一些專家表示，當地不存在森林濫伐威脅，根本無需進行保育、碳排這類措施。