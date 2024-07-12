印度青年掀宗教熱！疫情後年輕遊客占40% 業者：飯店連淡季都擠爆

中國先前吹起年輕族群的「拜拜熱」，還出現「上班上進不如上香」的座右銘。而現在這股宗教熱也吹到印度，有別於夜生活，印度年輕人更愛造訪寺廟修身養性，加上政府和社群媒體的推波助瀾，宗教旅遊可說是印度觀光的一塊大餅。

來自印度北部的德維迪（Shivam Dwivedi），每週至少會在附近的寺廟祈禱兩次。

有別於年輕族群喜愛的海灘和開派對，這位19歲的年輕人和朋友們更喜愛走訪印度教寺廟，即使它位於偏遠地區，仍樂此不疲。

這些朋友向《半島電視台》指出，他們在走訪這些寺廟時，獲得了心靈的平靜，甚至找到「能量的來源」。

「我們感覺與神聖的力量有所連結，有一種能量在我們身體內流動，讓我們在面對繁重的學業和職業壓力時，獲得心靈平靜，」21歲的舒克拉（Saurabh Shukla）說。

「我們從來沒有想去果亞邦（印度沿海觀光勝地），我們想要的是，寺廟和大自然中帶給我們的平靜和正能量，」德維迪補充。

社群媒體激起更多年輕人興趣

根據不動產服務公司CBRE在3月發布的一份報告，相關宗教旅遊產值，占印度國內旅遊的六成。

報告還估計，這項產業將持續成長，預估2033年將達到46億美元（約新台幣1500億元）的規模，其中一部分還是由30歲以下的年輕世代所推動。

另外，社群媒體也扮演了關鍵的角色。

1月，在印度北方城市阿約提亞舉行的宗教儀式，就是藉由社群媒體的報導，激發不少民眾的興趣，

一家向全球香客提供印度教資訊的公司Temple Connect創辦人庫爾卡尼（Giresh Vasudev Kulkarni）表示，社群媒體的廣泛使用，加上年輕族群對宗教的好奇，促使印度的宗教旅遊開始成長。

「年輕一代在社群上看到這些訊息，激起他們想前往當地走走的好奇心，」庫爾卡尼說：「他們甚至想在那邊拍影片，分享自己的感想。」

經營寺廟行程的旅遊公司Spiritual Tour創辦人辛格（Santosh Singh）則認為，阿約提亞的羅摩神廟，是促成宗教旅遊興起的一大因素，因為周邊道路交通改善，加上附近有佛教創辦人釋迦摩尼佛第一次布道的聖地。

「自從今年1月以來，我們的業務增長了六到七成左右，」辛格向《半島電視台》表示：「以前每年4到9月都是觀光淡季，但現在湧入大量人潮，連周遭上千家飯店也難以應付。」

當地旅遊業者提到，光是今年4月，就接待了820萬名遊客，而羅摩神廟開放後，平均每天更是接待15萬名遊客。

印度阿約提亞的羅摩神廟，是促成宗教旅遊興起的一大因素。wikimedia commons by Prime Minister Office

政府大力投資不手軟，廟方：更多人潮上門

除了社群媒體，印度政府也積極投資這塊大餅。

2015年，印度政府就推出一項宗教振興方案，投入163億盧比（約新台幣63億元），來發展73座宗教遺址周邊的基礎設施。舉例來說，不但興建高鐵，改善聯外交通，還計畫在大城市興建國際機場，為外國遊客提供更方便的服務。

今年1月，印度東部奧里薩邦政府就砸下80億盧比（約新台幣31億元），在當地寺廟外牆建一條長約75公尺的通道，裡面不但有冷氣，還提供飲用水和洗手間。對信徒來說，無疑是一個避暑勝地。

負責管理寺廟事務的潘達（Jatin Panda）說，有了這條避暑通道，上門的遊客增加不少。

「COVID-19疫情後，我們觀察到愈來愈多年輕族群上門，以前，可能每100名遊客中，只有10名是年輕人，但現在，至少增加到40名，」潘達說：「這可能跟神明信仰和疫情後工作的不安全感有關。」

最新數據指出，寺廟所在的城市普里，在2022年接待了1047萬名遊客，而2018年為1035萬。

飯店入住率高達九成！相關產業蓬勃發展

而宗教旅遊的興起，也帶動如飯店業和零售業的發展，這些行業看準商機，推出包括瑜伽、冥想、地方佳餚和逛街等套裝行程。

普里飯店協會副總裁庫馬爾（Debasis Kumar）說，當地飯店的平均入住率，已經從疫情前的七成，上升到現在的九成之多。

「普里擁有海灘和寺廟，絕對可以滿足年輕族群的需求，」庫馬爾說：「但遊客的湧入也讓我們應接不暇，疫情時的裁員造成不小衝擊。」

與其在觀光景點走馬看花，或許來趟宗教旅遊，會帶給你不一樣的感受。

普里知名海灘Golden Beach。取自Incredible India

（本文出自2024.07.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）