日本北九州市旦過市場大火 前餐飲業者被判有罪

日本北九州市小倉北區的旦過市場2022年8月發生大規模火災，災損金額約6億日圓（約新台幣1億2000萬元）。福岡地方法院小倉分院今天依業務上失火罪判處1名前餐廳老闆有期徒刑2年，緩刑4年。

日本「每日新聞」報導，這名63歲女性被告之前是餐飲業者，她當時經營的餐廳就是這場火災的起火點。

根據訴狀，被告2022年8月10日晚間為了處理使用完畢的食用油，在廚房用瓦斯爐加熱裝有處理劑的平底鍋，並因為其他事情離開現場。

而火災約於15分鐘過後發生，且火勢蔓延到鄰接的房屋，導致29棟屋子全毀或是局部燒毀，燒毀面積多達3324平方公尺。

檢方在論告時透露，火災周邊店舖等受損金額多達約6億日圓，指出「災損嚴重，刑事責任重大」。

另一方面，被告方面則主張災情慘重的主因是旦過市場中，被鐵皮屋頂覆蓋的古老木造建築物相當密集，以當時發生了結構性問題等因素為由，希望法院判處緩刑。

被告說明，當時離開瓦斯爐的原因是為了想和顧客一起回家，想盡快整理完餐廳，並表示「當時因為其他事情分心，完全忘記這件事情」，也稱「因為我的疏失引發大規模火災，已經深切反省」。