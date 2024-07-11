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媽不在「神秘阿姨」就來！她幼時被指卡到陰 18歲打開地下室門見驚人真相

日本靜岡縣側富士山 今年才「開山2天」已2死

中央社／ 東京11日綜合外電報導
日本富士山元祖7合目附近的登山步道，今天清晨發現一名男性倒臥在地，警方雖趕往救援，最後仍確認死亡。富士山示意圖。圖／歐新社
日本富士山元祖7合目附近的登山步道，今天清晨發現一名男性倒臥在地，警方雖趕往救援，最後仍確認死亡。富士山示意圖。圖／歐新社

日本富士山元祖7合目附近的登山步道，今天清晨發現一名男性倒臥在地，警方雖趕往救援，最後仍確認死亡。今年靠靜岡縣側的富士山昨天剛開山，沒想到才兩天已出現兩名死者。

日本靜岡放送（SBS）報導，7月10日剛開山的靜岡縣側富士山，開山首日就在山頂劍峰附近發現男性登山客摔落死亡。

當地警方表示，今天清晨4時35分左右，一名意識不清的男性倒臥富士山元祖7合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）附近登山步道，被其他登山客發現後通報山屋從業人員。

靜岡縣警方的山難救助隊前往現場救援，並將男性搬運到富士宮口5合目處，但這名男性已死亡。警方正在確認死者身分，並詳細調查死因等。

富士山 山難 日本 登山步道

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