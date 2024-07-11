日本道後溫泉本館歷時5年半整修 全面重新開張

位於日本愛媛縣松山市的國家重要文化財「道後溫泉本館」，在歷經長達約5年半的整修工程後，今天上午全面重新營業。排8小時隊搶到入館頭香的女大生說，將成為無法忘懷的回憶。

日本每日新聞報導，今天上午6時，位於本館最上方的振鷺閣鳴響太鼓，正式宣告開館。

今天開館時天公不作美下起雨來，大約有50人在現場排隊等待入館。愛媛大學3年級學生野瀨琴音從昨天晚間10時左右開始排了約8小時隊說，「盡情享受了第一個泡湯的樂趣，本館的天花板高、空間很開闊，感覺很好，包括通宵排隊在內，都成為無法忘懷的回憶」。

在道後溫泉附近的道後商店街經營咖啡店的76歲業者戒田正雄說，「今早搶到頭香，因為溫泉跟過去一樣都是『源泉直流』（意指溫泉水從源頭直流，不會循環使用），泡起來很舒服」。

戒田說，希望道後溫泉未來能持續作為療癒眾人疲累的溫泉地。

日本放送協會（NHK）報導，道後溫泉本館為進行防震補強等作業，從2019年起採取部分營業的方式展開大規模保存整修工程。