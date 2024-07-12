30年大轉變！日年輕族群「最尊敬的人」從爸爸變媽媽 關鍵在一社會現象

當被問到「自己最尊敬的人是誰」時，很多人或許會回答自己的父母親。過去日本在進行相關調查時，回答「父親」的機率高於「母親」。但近來日本媒體發現，由於社會環境的改變，使得這道題目的答案出現變化。

根據日本媒體「ABEMA TIMES」報導，博報堂生活綜合研究所，針對19歲到22歲的男女進行調查。其中在問到「具最多令人尊敬之處的人」是誰時，發現有43％的人投給了母親，而在30年前，這題選母親的人僅有28.4％。相反地，選父親的比率則從46.4％，降低為33.8％。

調查機構認為在30年前，一般家庭多半還是「男主外」工作上班，「女主內」負責家務。然而現在雙薪家庭變得普遍，母親除了要忙工作以外，也得負擔家事，成為支撐一家的助力，也讓孩童們對兩者的態度出現變化。

同調查還問到了「有沒有約會的對象」這一題，結果回答有的人，從30年前的54.8％降為32.7％。機構分析，這或許是因為社群網站發達，已經不需要再刻意把人約出來，平時也能夠噓寒問暖。而且現在甚至還有「特地把人約出來，其實相當麻煩」的想法，使得需要約會的狀況也隨之降低。