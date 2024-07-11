快訊

下周會有颱風嗎？專家指可能性應該不低、曝影響台灣機率

再爆食安！高雄肉品批發商過期肉混裝出售 爆高檔飯店也受害

鄭文燦涉收賄風暴持續延燒 警界「鄭家軍」想撇清為時已晚？

法國橄欖球員遭控性侵施暴 在阿根廷被捕

中央社／ 阿根廷曼多薩10日綜合外電報導
圖為示意圖／ingimage
圖為示意圖／ingimage

法國國家橄欖球隊2名球員遭控性侵一名阿根廷女子，女子的律師今天表示，她遭加害者兇殘地毆打，兩名球員則稱他們的行為經過女性同意。

法新社報導，據傳案發地點位於阿根廷中西部的曼多薩（Mendoza），被告20歲的奧拉杜（HugoAuradou）和21歲傑古（Oscar Jegou）正等待移交至該地，並接受檢察官訊問。當局目前還沒有以任何罪名起訴他們。

法國與阿根廷6日進行橄欖球測試賽後，8日兩名球員於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）被捕，調查人員認定受害女子的傷勢與她對遭強暴的描述相符。

她的律師羅瑪諾（Natacha Romano）今天告訴法新社，她遭受加害者的「猛烈」暴力，導致臉、背、胸、腿、肋骨等多處受傷，還有各種咬痕與抓痕。

羅瑪諾說，女子當時與其中一名球員從夜店去到旅館房間，她在不情願的情況下慘遭虐待數小時，過程中多次試圖逃脫。

代表兩位球員的律師利巴羅納（Rafael CuneoLibarona）今天抵達曼多薩並表示，發生的「性關係」經過「雙方同意」。

據稱攻擊事件發生於6日晚上，地點位於曼多薩的外交飯店（Diplomatic Hotel），法國球員及工作人員為了參加在南美巡迴的測試賽下榻於該飯店。

利巴羅納告訴記者：「有目擊證人看到女子離開（飯店），也有被監視器拍到，影像中她顯然沒有傷勢。」

羅瑪諾告訴法新社，「有壓倒性的證據表明沒有經過女方同意，那就是受害者的身體」及身上的傷勢。

她還說，應該以「肉體上接觸的性侵犯」罪名起訴，這是阿根廷對強暴的法律定義，同時也包括使用暴力。

法國 阿根廷 飯店

延伸閱讀

高市美髮店老闆涉性侵！女員工控遭非禮、提前離職需付違約金 勞工局出手調查

美洲盃／衛冕差一步！梅西本屆首進球率阿根廷晉冠軍戰

幼兒園長之子性侵6女童 再查獲偷拍數百部兒童性影像…逾20人受害

歐國盃／亞馬爾創賽史最年輕進球 率西班牙逆轉法國晉決賽

相關新聞

法國橄欖球員遭控性侵施暴 在阿根廷被捕

法國國家橄欖球隊2名球員遭控性侵一名阿根廷女子，女子的律師今天表示，她遭加害者兇殘地毆打，兩名球員則稱他們的行為經過女性...

金沙螃蟹佐蟋蟀？ 新加坡批准16種蟲蟲可食用

新加坡常見螃蟹料理，若以蟋蟀當佐料就成新菜餚。聯合國糧農組織推廣食用昆蟲，認為其為永續肉類替代品，新加坡批准16種昆蟲可...

脖上留吻痕！性騷16歲男選手禁賽3年 韓滑冰女神喊冤：我們情同意合

南韓滑冰界近來爆出性騷醜聞。有「金妍兒二世」之稱的19歲滑冰選手李海仁，被揭發性騷16歲的男徐玟圭，使得李海仁遭到禁賽三年，但本人對於性騷擾一事堅決否認。

當心成了大肥羊！赴韓旅遊 達人呼籲「三個地方絕對要小心」

韓國是東亞的觀光大國，隨著韓流在全世界流行，更讓許多外國遊客前仆後繼地前往韓國。不過到韓國旅遊時，也得慎防進入一些可疑店家。近來日本的旅韓達人「ハングルノート加藤」，就在日本媒體「DIAMOND Online」分享前往韓國旅遊時，要注意哪三種店鋪。

行員稱合法款項…她銀行戶頭爆增逾8千萬元 瘋狂購物後卻崩潰了

英國一名女子某天一覺起床，發現原先只有62英鎊（約新台幣22592元）的戶頭意外多了200萬英鎊（約新台幣8361萬元），銀行行員還告知她已經確認過是一筆「合法授權的款項」，讓女子一度以為自己突然成了有錢人。

未對外開放…陸女日本海水浴場戲水失蹤 漂流36小時80公里獲救

1名中國籍女子本月8日在靜岡縣一處海水浴場戲水時失蹤，事發2天後的今天上午在約80公里外的千葉縣南房總市海域幸運獲救。女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。