法國橄欖球員遭控性侵施暴 在阿根廷被捕

法國國家橄欖球隊2名球員遭控性侵一名阿根廷女子，女子的律師今天表示，她遭加害者兇殘地毆打，兩名球員則稱他們的行為經過女性同意。

法新社報導，據傳案發地點位於阿根廷中西部的曼多薩（Mendoza），被告20歲的奧拉杜（HugoAuradou）和21歲傑古（Oscar Jegou）正等待移交至該地，並接受檢察官訊問。當局目前還沒有以任何罪名起訴他們。

法國與阿根廷6日進行橄欖球測試賽後，8日兩名球員於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）被捕，調查人員認定受害女子的傷勢與她對遭強暴的描述相符。

她的律師羅瑪諾（Natacha Romano）今天告訴法新社，她遭受加害者的「猛烈」暴力，導致臉、背、胸、腿、肋骨等多處受傷，還有各種咬痕與抓痕。

羅瑪諾說，女子當時與其中一名球員從夜店去到旅館房間，她在不情願的情況下慘遭虐待數小時，過程中多次試圖逃脫。

代表兩位球員的律師利巴羅納（Rafael CuneoLibarona）今天抵達曼多薩並表示，發生的「性關係」經過「雙方同意」。

據稱攻擊事件發生於6日晚上，地點位於曼多薩的外交飯店（Diplomatic Hotel），法國球員及工作人員為了參加在南美巡迴的測試賽下榻於該飯店。

利巴羅納告訴記者：「有目擊證人看到女子離開（飯店），也有被監視器拍到，影像中她顯然沒有傷勢。」

羅瑪諾告訴法新社，「有壓倒性的證據表明沒有經過女方同意，那就是受害者的身體」及身上的傷勢。

她還說，應該以「肉體上接觸的性侵犯」罪名起訴，這是阿根廷對強暴的法律定義，同時也包括使用暴力。