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陸企餐飲進軍澀谷！目標不只陸客 鬧區開業搶攻日本年輕族群

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸餐飲品牌「海倫司小酒館」進軍東京澀谷。圖擷自海倫司小酒館IG
大陸餐飲品牌「海倫司小酒館」進軍東京澀谷。圖擷自海倫司小酒館IG

近年來日本出現越來越多中國大陸移民，隨著這些移民的增加，也開始讓一些「陸系店家」出現在日本街頭。這些業者除了吸引大陸客群以外，更打算開拓日本年輕市場。

根據日本媒體「東洋經濟Online」報導，位於JR澀谷站約十分鐘路程的一棟建築二樓，有間名為「Helen’s bar（海倫司小酒館）」的店家。該店自從6月開業以來，生意相當不錯，有不少大陸客人透過社群網站慕名前來，也有零星的日本客。

報導指出，海倫司小酒館創業者是前大陸偵察兵，2005年曾經創業，但因為金融風暴而倒閉。2009年在北京開設了海倫司小酒館，起先以外國留學生為目標客群，但逐漸受到年輕人的青睞，一躍成為業界名店。

這回海倫司進軍日本，除了居住在日本的大陸人以外，目標也擺在訪日的陸客。過去大陸的外食企業，往往會選擇華人人口較多的池袋，或者有相關學校的高田馬場。不過海倫司也希望吸引到日本年輕客群，因此選在澀谷開設第一家店。

除了日本之外，海倫司也有考慮到新加坡、印尼、越南等地展店。報導認為，大陸現在餐飲業已經殺成紅海，優良地段多數已被佔據，也出現削價競爭的現象，讓大陸即使坐擁14億人口，也越來越難以獲得利益，因此才會出現積極拓展海外市場的現象。

日本 陸客 陸資 餐飲業

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