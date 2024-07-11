脖上留吻痕！性騷16歲男選手禁賽3年 韓滑冰女神喊冤：我們情同意合

南韓滑冰界近來爆出性騷醜聞。有「金妍兒二世」之稱的19歲滑冰選手李海仁，被揭發性騷16歲的男性選手，因此遭到禁賽三年，但李海仁對於性騷擾一事堅決否認。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，事件發生在5月15日到28日的義大利移訓期間。大韓滑冰聯盟調查後，發現李海仁等兩位女選手，以及一位未成年的男性選手也曾一起相聚喝酒。最終李海仁遭判禁賽三年，另一位女選手被禁賽一年，男性選手也因違規而受到處分。

李海仁受處分後，在個人IG上承認自己喝酒的事情並為此致歉，但強調絕對沒有性騷擾行為。她指出自己和男方在高中時就已經交往，只是因為雙親反對而分手，沒想到這次移訓再度碰面，且發現雙方對彼此仍有感情。當時滑冰聯盟在調查時，並沒有說明這一項關係，才會造成誤解。

男方的律師則指控，兩個人在2023年約交往三個月後分手。李海仁則是在移訓時，將男方叫來自己房間，並且在其脖子上留下吻痕，嚇得男方立刻離開。目前男方精神上受到嚴重影響，已經難以進行練習，必須接受精神科的治療。

李海仁曾獲2022年四大洲錦標賽銀牌、2023年四大洲錦標賽金牌、2023年世界錦標賽銀牌等殊榮，是滑冰界的超級新星。然而如今捲入性騷擾案，並且遭到禁賽三年，可能會嚴重影響她的選手生涯。