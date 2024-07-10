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希臘迎夏季觀光潮 愛琴海小島缺水危機恐加劇

中央社／ 希臘納克索斯島10日綜合外電報導

希臘大部分地區這幾個月來降雨稀少，或者根本沒降雨，隨著希臘各島現在準備接待人數將創紀錄的夏季遊客，官員、農民與科學家表示，供水壓力變得空前沉重。

路透社報導，希臘納克索斯島（Naxos）市長里亞諾斯（Dimitris Lianos）說：「整個地中海降雨嚴重不足，尤其是納克索斯島，我們的地表水庫（存量）空空如也。」

納克索斯島嚴重缺水，這座多山島嶼約有2萬名居民，位於愛琴海最熱門也最乾燥的地區之一。夏季期間，每天有數以萬計遊客湧向該島海岸。

納克索斯島兩座水庫的可用水容量目前是22萬立方公尺，為去年水準的1/3，僅相當於數十個奧林匹克游泳池。

地方當局取得3台便攜式海水淡化設備，處理並將海水轉化成飲用水。根據里亞諾斯，這應能補足家戶、旅館和泳池用水短缺的部分。

但農民不會獲得任何經過淡化處理的水，他們必須仰賴已被海水入侵汙染的井水。農民指出，當井水乾涸到一定程度，海水就會滲入並造成汙染。

每年有高達數百萬名遊客造訪希臘，然而高溫、不規律降雨及野火等氣候變遷造成的衝擊，正在威脅促進希臘經濟發展最重要的動力。

今年的狀況格外令人擔憂。希臘度過有史以來最溫暖冬天之後，野火發生時間異常提早，部分野火甚至是發生在正常情況下仍有積雪的地方。

熱浪上個月席捲希臘時，至少6名遊客喪命，包括英國知名電視主持人莫茲里（Michael Mosley）。

氣候專家擔憂，最糟糕的狀況尚未到來。

希臘 水庫 農民

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