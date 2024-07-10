未對外開放…陸女日本海水浴場戲水失蹤 漂流36小時80公里獲救

1名中國籍女子本月8日在靜岡縣一處海水浴場戲水時失蹤，事發2天後的今天上午在約80公里外的千葉縣南房總市海域幸運獲救。女子漂流約36小時雖出現脫水症狀，但無生命危險。

靜岡放送（SBS）報導，這名獲救的中國女子年約20多歲。根據下田海上保安部說明，這名女子本月8日晚間在下田市的白濱大濱海水浴場戲水時不知何故失蹤，同行友人隨即通報日本當局。當時這處海水浴場尚未進入對外開放期。

日本警消單位、海上保安部（相當於海巡署）獲報後展開搜索，事發約36小時後，1艘貨船今天上午8時前航經千葉縣南房總市的野島崎外海附近時，發現有人使用救生圈在海上漂浮，另1艘貨船上的人員接獲這艘貨船的聯絡後，跳入海中救起這名女子。

這名女子幸運獲救後被送到橫濱市內的醫院治療，儘管出現脫水症狀，但是意識清醒，沒有生命危險。

這名女子的失蹤地點與獲救地點，直線距離約80公里。下田海上保安部等單位正在調查失蹤原因及過程。