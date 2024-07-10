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行員稱合法款項…她銀行戶頭爆增逾8千萬元 瘋狂購物後卻崩潰了

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名女子某天一覺起床，發現原先只有62英鎊的戶頭意外多了200萬英鎊，一度以為自己突然成了有錢人。 情境示意圖／Ingimage
英國一名女子某天一覺起床，發現原先只有62英鎊的戶頭意外多了200萬英鎊，一度以為自己突然成了有錢人。 情境示意圖／Ingimage

英國一名女子某天一覺起床，發現原先只有62英鎊（約新台幣2592元）的戶頭意外多了200萬英鎊（約新台幣8361萬元），銀行行員還告知她已經確認過是一筆「合法授權的款項」，讓女子一度以為自己突然成了有錢人。

根據「太陽報」報導，35歲英國女子辛普森（Joanne Simpson）在TikTok分享，她某個銀行戶頭原先僅存有62英鎊，某天一覺起床卻莫名多出了200萬英鎊。

辛普森不知道這筆錢從何而來，也很肯定自己沒有中彩券，便急著去詢問銀行，經過行員確認後，這才得知款項由一名叫梅蘭德（John Mainland）的男子匯出，行員還告知辛普森這是「合法授權的款項」，認為沒有任何理由需要擔心。

辛普森聽了行員的話，以為真的可以隨心所欲地使用這筆意外之財，一個月便花去一大半的金額。沒想到某天辛普森卻接到銀行通知，告知匯款給她的梅蘭德誤匯了錢，以為是匯款給親戚，因為那名親戚連中間名都和辛普森一模一樣，讓他許久之後才意識到自己匯錯了人。

辛普森聽聞後只能把錢全部還回去，但由於她已經花了一大筆錢，她不得不變賣自己的汽車和每月薪資的一部分來分期償還，讓她後悔莫及。

影片曝光後旋即獲得大量點閱，許多網友紛紛表示，「這種事也發生在我身上過，雖然沒妳那麼多錢，但也不少了」、「我也遇過這種事，銀行花了好幾周才處理好那些錢，我一直都很緊張」、「為什麼還要問能不能花？就算銀行說合法，妳也知道不是妳的錢」、「我很懷疑銀行會有這種疏失，怎麼會有人去碰來歷不明的錢？」

@joannehayley891

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♬ original sound - joannehayley891

TikTok 彩券 月薪 英國 薪資 親戚

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