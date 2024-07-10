6旬夫妻退休砸全部家當買房 3年後一場重病讓他苦嘆「早知道不該這麼做」

日本許多大公司因為在海內外都設有多個據點，並要求員工不定期配合調動，上班族們為了工作而搬家已非罕事。最近日媒報導，有一家三口因父親的工作需要輪調，一直以來都住在公司位於全國各地的員工宿舍裡，而隨著父親退休搬離宿舍，一家人終於買下屬於自己的房子。然而，僅過了短短3年，母親便罹患阿茲海默症，沉重的照護壓力與金錢負擔讓父親感嘆「要是沒買房就好了」。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，3年前，已屆法定退休年齡而離開職場的A先生（當時65歲）與其妻子（當時67歲）利用退休金與存款共4000萬日圓（約新台幣807萬元）買下一間公寓自住。該公寓距離火車站不遠，周圍更有醫院及公園等便民設施，夫妻2人每月還有24萬日圓（約新台幣4萬8千元）的養老金可以使用，他們對這樣的生活十分滿意。

然而，一切卻在購屋3年後變了樣。A的妻子開始頻繁出現叫不出物品名字、反覆要求丈夫幫忙找相同的東西等情況，起初A以為妻子只是單純上了年紀，記性變差，然而她的情況卻越來越不樂觀。

從前對料理相當拿手的妻子，卻在做菜時經常搞得手忙腳亂；很照顧身體的她，卻會穿著明顯與季節不相符的衣服出門，性情也更加易怒。察覺不對勁的A先生決定帶妻子就醫，醫師表示她的情況正是「阿茲海默症」的初期症狀，而由於確診當時正值新冠肺炎流行期間，少有機會能夠外出，使得妻子的病情開始急速惡化。

A秉持著不讓兒子擔心的想法，決定獨自一人擔起照護妻子的任務。然而，全年無休的看護生活，再加上缺少說話談心的對象，使得A身心俱疲，他猶豫著是否要將妻子送進養老院，卻又認為這樣做太殘忍，「況且為了買房也把存款花光了，啊……要是當初沒有買房就好了」。

在A瀕臨精神崩潰之際，久違回家探望的兒子終於察覺父母異樣，他隨即向專家諮詢解決辦法。專家聽完一家人的處境後建議，如要使用長照服務，A除了可利用照護保險制度、高額照護服務補助制度來減緩經濟壓力外，也能藉由「以房養老」的方式，向金融機構貸款，當事人過世後再將房子賣掉，並歸還所借的款項。如此一來，2人既可以繼續住在家裡，也無須負擔沉重的照護費用。

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