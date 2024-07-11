當心成了大肥羊！赴韓旅遊 達人呼籲「三個地方絕對要小心」

韓國是東亞的觀光大國，隨著韓流在全世界流行，更讓許多外國遊客前仆後繼地前往韓國。不過到韓國旅遊時，也得慎防進入一些可疑店家。近來日本的旅韓達人「ハングルノート加藤」，就在日本媒體「DIAMOND Online」分享前往韓國旅遊時，要注意哪三種店鋪。

第三名：仿冒品店家

像是韓國的明洞、南大門和東大門這些地方，雖然是有名的觀光地區，但同時也有許多販賣仿冒品的不肖商家。有些比較大膽的業者，甚至會推銷他們有高品質仿冒品，若是不小心遇到的話，最好嚴正拒絕。

第二名：強迫推銷店家

世界各地許多觀光區都存在著一些會強迫推銷的業者，韓國也不例外。例如有業者會在大街上，先隨機讓路人試用一些乳液或化妝品，接著再帶到店內強迫推銷。如果顧客不肯購買，還可能裝作發脾氣的樣子。因此在碰到可疑的推銷行徑時，就要擺出堅持拒絕的態度。如果態度上顯得模稜兩可，就很可能中了業者的圈套。

第一名：招攬卡啦OK的業者

當男性在黑夜中行走時，特別容易遇到有人詢問「大哥，要不要來唱個卡啦OK啊」。儘管唱卡啦OK本身沒什麼問題，但會這樣主動詢問的，多半都是一些聲色場所，如果不慎誤入其中，就可能成為業者眼中的大肥羊。另外在一些紅燈區，也可能收到類似業者的傳單，但其實很多都是不合法的，最好不要試圖接觸。