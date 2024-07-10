水槍驅離、抗議塗鴉 各國反對過度旅遊

西班牙特內里費島的抗議人潮高舉「我們不想看到島嶼消亡」的標語、巴塞隆納住戶用水槍驅逐觀光客、希臘雅典各處出現反對旅遊的塗鴉。觀光客「過度旅遊」（overtourism）已引爆各觀光勝地民眾抗議，由於旅遊地點出現環境破壞、生活品質受損的狀況，在各地都引發反彈，抗議活動也愈發激烈。

水槍、標語反觀光客

《CNN》報導，西班牙巴塞隆納近期有民眾舉行抗議「過度旅遊」的示威遊行，約有三千人上街抗議，高呼「遊客回家」、「巴塞隆納不出販售」等標語，甚至拿水槍噴觀光客。

巴塞隆納之所以出現抗議遊行，主要原因就是房東只願意租房給遊客而非國人，租房不足，導致房租飆升，加劇當地住民的生活成本。根據房地產網站「Idealista」的資料，該城市的租金價格在過去一年上漲了18%。遊行也提出「逐步減少郵輪碼頭」，「減少旅遊住所」、「躍球旅遊業為城市公共服務付出代價」等訴求。

《歐洲新聞》報導，西班牙特內里費島最近有近上萬人舉行抗議活動，手持標語牌，敦促停止短期度假租賃和酒店建設，並呼籲西班牙政府暫時限制遊客入境。

鼓勵遊客撿垃圾

《半島電視台》報導，不僅限於西班牙，今年奧運將於法國巴黎舉行，該城市居民已開始在社交平台勸阻遊客不要來巴黎，更列舉飯店價格暴漲、旅客可能會遭到盜竊等理由，勸阻國際觀光客。

然而，不同於反對國際觀光客的做法，丹麥首都哥本哈根以鼓勵遊客自行處理帶來的破壞因應，如參與撿垃圾、搭乘大眾運輸工具或騎自行車等活動的話，遊客就能免費獲得咖啡、葡萄酒等獎勵。

【更多精采內容，詳見 】