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大馬象寶寶失足跌溝渠 網友大讚動保人員急救援

中央社／ 吉隆坡10日專電
一頭野生小象失足跌落溝渠，象媽媽焦急又無助，所幸救援人員火速營救。圖擷自Jabatan PERHILITAN Semenanjung Malaysia
一頭野生小象失足跌落溝渠，象媽媽焦急又無助，所幸救援人員火速營救。圖擷自Jabatan PERHILITAN Semenanjung Malaysia

大馬動保機構最近分享救援影片獲大批網友按讚。一頭野生小象失足跌落溝渠，象媽媽焦急又無助，所幸救援人員火速營救，象寶寶最終重展笑顏，歡天喜地的回到象媽媽身邊。

馬來西亞北部的吉蘭丹州（Kelantan）日里縣（Jeli）東西大道（Timur-Barat Highway）路段，一頭野生小象6月30日失足跌落路旁溝渠，雖嘗試脫困均告失敗，心急如焚的象媽媽只能在溝渠旁等待奇蹟出現。

當救援人員抵達並火速展開行動，他們小心翼翼地將吊繩固定在象寶寶身上，利用挖土機的鏟斗順利將小象緩緩吊出溝渠，小象隨即依偎到象媽媽身邊，彷彿傾訴剛剛跌落溝渠所受委屈。

甫從溝渠脫困的小象隨後也跟著象媽媽，在救援人員引導下跨越東西大道馬路，回到棲息地。

馬來西亞半島野生動物及國家公園局（Perhilitan）最近透過社群媒體臉書（Facebook）分享這段救援小象脫困的溫馨影片，這段長約1分19秒的救援影片受到大馬社群媒體關注，獲大批網友按讚並分享。

大馬網友留言對救援小象的人員表示感謝，認為象媽媽彷彿了解「他們是想要拯救自己的孩子」，並在溝渠旁靜靜地等待。

大馬網友希望好好保護大象，讓象群在大自然中生活，人類不要再破壞象群的棲地。

小象 馬來西亞

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