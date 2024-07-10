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富士山新規似奏效 上路一週通宵攻頂客銳減9成

中央社／ 東京10日綜合外電報導
日本富士山每年吸引大批外國登山客。歐新社
日本富士山每年吸引大批外國登山客。歐新社

日本富士山靠山梨縣側的吉田口登山步道7月1日起開放，今年登山季的新規定上路一週後，已知像是欲通宵攻頂的登山客人數較去年同期銳減9成。日媒指出，新規定看似奏效。

讀賣新聞報導，山梨縣政府為緩解登山步道過於擁擠，及解決部分遊客不住山屋試圖通宵攻頂（彈丸登山）容易引發危險的問題，今年首度於7月1日到9月10日的開山期間在富士山5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）設置閘門，並於下午4時至隔天凌晨3時關閉閘門。

此外，山梨縣府也限制單日登山人數上限為4000人，並收取每人2000日圓（約新台幣400元）的「通行費」。

根據富士吉田市在6合目的「富士山安全指導中心」前統計登山客數量，7月1日至7日的一週內，5合目閘門關閉後的下午5時至隔天凌晨2時左右，總計394人通過6合目，相較2023年同期的1167人減少66.2%。

而晚間9時至11時左右，看起來像是要去山頂看日出的「彈丸登山客」為21人，比去年同期的400人銳減94.8%；晚上7時至隔日凌晨2時左右的登山客也大幅減少，有些時段甚至沒人。

在富士山7合目經營山屋的業者岩佐克圭表示，「夜間幾乎沒有在外出沒的登山客，登山新規定奏效，另一方面，感覺到白天的登山客似乎稍微增加了」。

然而，山梨縣府是否能成功緩解登山步道的擁擠狀況仍是未知數。

山梨縣府本月8日宣布，開山1週允許通過5合目閘門的登山客人數為1萬3217人，平均每天1888人，也沒有任何一天超過單日入山人數上限的4000人。

不過每天都有超過1000人預約登山，縣府稱本月13日及20日預約當天來回登山的名額已額滿。

富士山4條登山步道中，屬山梨縣境的是吉田口，屬靜岡縣境的有富士宮口、御殿場口及須走口。

共同社報導，位於靜岡縣內的3條步道今天起至9月10日開放遊客登山。而靜岡縣政府今年也引進事前登錄系統進行入山管理，希望防止「彈丸登山」及其他脫序行為。

這套事前登錄系統已經上路，包含要求遊客輸入登山計畫、是否住在山屋等資訊。若未事前登記，登山客必須在特定的登山口等地聽取登山規定說明。

靜岡縣政府未設定登山人數上限，但呼籲未預約山屋的遊客避免在下午4時之後登山。

截至7月9日止，共有約2萬4000人完成登錄。靜岡縣政府未針對登山客實施人數管制。

富士山 日本 登山步道

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