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印度臥鋪巴士超車不慎撞貨車 至少18死19傷

中央社／ 新德里10日專電
印度今天清晨發生雙層臥鋪巴士追撞貨車事件，造成至少18人喪生、19人受傷。 美聯社
印度今天清晨發生雙層臥鋪巴士追撞貨車事件，造成至少18人喪生、19人受傷。 美聯社

印度北方邦（Uttar Pradesh）烏納奧縣（Unnao）今天清晨發生雙層臥鋪巴士追撞貨車事件，造成至少18人喪生、19人受傷。

一輛從印度東部比哈邦（Bihar）開往德里的臥鋪巴士，清晨5時15分左右在高速公路上試圖超車，結果從後方撞上一輛運送牛奶的貨車而翻覆。

根據民眾在社群平台上傳的影片，現場一片狼籍，各種金屬、碎片、隨身物品散落一地，還有乘客被拋出車外，倒臥路中；巴士被吊起後，可以看到車身幾乎只剩骨架。

地方官員在接受電視台訪問時說，事件至少奪走18人性命，另有19人受傷。初步調查顯示，臥鋪巴士有超速的跡象。

另一方面，北方邦首席部長阿蒂提亞納特（YogiAdityanath）在社群平台X發文，對這場道路事故造成的人命損失感到痛心，希望逝者安息、傷者儘快康復。

印度大型車輛疑因司機魯莽、吸毒或車輛維護不當，不時傳出交通事故

有印度車體設計專家去年7月就警告，臥鋪巴士的隔間狹窄，乘客移動困難，加上車體重心較高，若發生意外傷亡恐更嚴重。

交通事故 印度 巴士

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