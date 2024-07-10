馬來西亞登革熱病例攀升 累計7萬5263例

馬來西亞登革熱（Dengue fever）病例數攀升，根據第26週流行病學週（ME26）統計，從6月23日至29日發現2788起病例，今年累計共有7萬5263例，造成60人死亡。

大馬媒體星報（The Star）報導，衛生總監穆罕默德拉茲（Muhammad Radzi Abu Hassa）發布公告顯示，第26週有2788起登革熱病例，有5人死亡，與第25週（6月16至6月22日）相較，大幅增加350起病例，第25週有2人死亡。

穆罕默德拉茲指出，今年全國累計病例數達7萬5263例，與去年同期的5萬9057例相較，病例數大幅增加。

他說，大馬目前有78個登革熱發病熱點地區，其中以雪蘭莪州（Selangor）61個地區最多，其他地區如霹靂州（Perak）、吉打州（Kedah）、森美蘭州（Negeri Sembilan）、砂拉越（Sarawak）、吉隆坡（Kuala Lumpur）、布城（Putrajaya）與檳城（Penang）等。

另外，在屈公熱（Chikungunya）病情方面，第26週流行病學週發現有3起病例，累計病例數41起。

穆罕默德拉茲呼籲要注意居家衛生，民眾要防範自家社區溝渠與花園環境衛生，避免有積水的大型容器，避免淪為病媒蚊滋生溫床。

對於登革熱病情攀升，馬來西亞南部柔佛州（Johor）衛生與環境行政議員林添順（Ling TianSoon）鼓勵民眾每天花費至少10分鐘清理住家周圍環境與消除容器內積水，杜絕病媒蚊。北馬的檳城衛生局也呼籲共同防範登革熱。

大馬媒體報導，登革熱病例數在大馬有顯著上升趨勢，2023年通報的病例數達12萬3133起，比2022年大幅成長86.3%，其中以雪蘭莪州的病例數最多。