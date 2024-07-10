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為何不塞車京都公車也會遲到？他貼一張車內照嘆：這就是原因

聯合新聞網／ 綜合報導
京都近來觀光客人滿為患，公車時常有誤點情形。歐新社
京都近來觀光客人滿為患，公車時常有誤點情形。歐新社

京都日本最熱門的觀光景點之一，然而隨著每天都有大批觀光客湧入，使得當地的大眾交通運輸總是呈現人滿為患的景象。近來有位日本網友就分享了京都晚間的巴士內部照片，說明京都公車為什麼不分時段，總是容易發生誤點的現象。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本「X」網友「kasobus」最近分享一張京都公車上拍的照片。畫面中雖然觀光客的「人數」並不算太多，但許多人都攜帶著大包小包的行李，使得其他乘客就算要下車，也得在行李箱陣中穿梭，耗費不少時間。

這位網友說明，這就是為什麼即使路上沒有塞車，晚上的公車還是可能會誤點的緣故。儘管為了避免干擾其他乘客，京都市公車有規定要儘量避免攜帶大型行李上車，但每到了晚間，還是有很多遊客並未遵守規則。甚至還有外國遊客看現場人多，直接從公車後門離開，沒有支付車資就走掉。

許多網友見照也紛紛表示「最近這種狀況超多，日幣都變便宜了，這些人都不會去搭計程車嗎」、「這個就算說『我要下車』，恐怕也一堆人聽不懂日文」、「我昨天就碰到同樣的狀況」、「應該徹底禁止行李箱上車」、「要跟夏威夷公車一樣禁止大件行李」、「然後下車時還會碰到一堆人在那邊換錢，更浪費時間」。

京都 公車 日本

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