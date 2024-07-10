日本7月首週9105人中暑送醫 老年人占約6成

日本總務省消防廳昨天公布速報值，全國本月1日至7日，共9105人因中暑緊急送醫，總計19人死亡。送醫人數比6月24日至30日的前一週增加了4倍，其中65歲以上老年人占了約6成。

共同社報導，速報值為尚未經修正及驗證就立即公布的數字。

此外，送醫之後必須住院3週以上的重症患者達210人，必須短期住院的中等症狀患者3038人。

中暑送醫的人之中，5378人是65歲以上老年人，占比59.1%。

若以中暑場所來區分的話，「住宅」37.9%最多，道路占20.6%次之。

依照地區統計的話，前6多的地區分別為東京都907人，愛知縣763人，大阪府595人，埼玉縣584人，兵庫縣472人，千葉縣445人。