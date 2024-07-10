日人遊泰頻遇詐欺！中東男藉口「要去日本玩」 借看日鈔趁機摸走

日本發行新版紙鈔，然而與此同時，國外卻也陸續出現關於紙鈔的詐欺事件。嫌犯先是假意向日本觀光客要求觀看日幣長什麼樣子，然後在過程中趁機摸走部分鈔票，令人防不勝防。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，一對日本情侶6月前往泰國首都曼谷遊玩時，遇見自稱是從杜拜來的中東男女。中東男女希望能夠看一下日本鈔票是什麼樣子，於是日本情侶便從錢包交給他數枚鈔票。中東男女隨意清點了一下，看似將鈔票歸還後離去，實際上卻在清點的過程中，巧妙地竊取了數張紙鈔。

還有一位40多歲的男性，同樣碰到類似的詐欺事件。他記得當時對方同樣是一位中東人的父親，還帶著兩位女兒。這位中東人表示，他們下個月就要去日本玩了，所以想看看日幣長什麼樣子。今年跨年時，也有一位50多歲的男性遭到中東男女詐欺。

報導指出，目前位於泰國的日本大使館，已經收到13起類似的詐欺案，受害總額約為26萬日圓（約新台幣5.2萬元），但這很可能只是冰山一角。專家認為隨著日本更換新鈔，類似手法恐怕會越來越多，呼籲民眾應該提高警覺，以免被詐欺犯的演技乘虛而入。