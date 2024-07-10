把監牢蹲成古蹟 薩爾瓦多黑幫份子被判1420年徒刑

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中央社／ 瓜地馬拉市9日專電
薩爾瓦多打擊黑幫，兩年來總共逮捕8萬名幫派份子，治安明顯改善受到民眾高度肯定。示意圖／ingimage
薩爾瓦多打擊黑幫，兩年來總共逮捕8萬名幫派份子，治安明顯改善受到民眾高度肯定。示意圖／ingimage

中美洲國家薩爾瓦多打擊黑幫，兩年來總共逮捕8萬名幫派份子。更有一名MS-13幫派份子犯下多起謀殺、勒索等重罪，甚至暗殺軍人，累計遭法院重判1420年有期徒刑。

根據「時報」（La Hora）報導，薩爾瓦多總檢察署發布報告，點名「救世鱒魚幫」（Mara Salvatrucha俗稱MS-13）的幫派成員龔薩雷茲（Ángel Gonzalez），在2018年到2019年間，一共犯下7起謀殺罪、37起勒索罪以及25起共謀殺人罪（其中包括9名軍人），累計刑期1420年。

MS-13黑幫其餘數名成員，也因犯下殺人罪、恐怖組織罪、勒索罪和其他罪行，分別被判處764年，567年以及148年徒刑，讓這些幫派份子將無法永遠離開監獄。

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）2019年剛上任時，薩國治安極度敗壞，他在2022年下令全國進入緊急狀態，授權軍警全力掃蕩黑幫。薩國政府聲稱兩年內，逮捕超過8萬名幫派成員，瓦解14個幫派勢力，甚至已經破獲95%以上的兇殺案。

為了容納數量龐大的囚犯，薩爾瓦多去年啟用一座號稱全美洲最大的監獄Terrorism Confinement Center「反恐怖主義監禁中心 CECOT」。這所監獄可以容納4萬名受刑人，由600名軍人以及250名警察看守，門禁森嚴。在打擊黑幫的過程中，布格磊總統被國際批評嚴重侵害人權，造成許多冤獄。

不過薩國治安明顯改善，掃黑也受到薩國民眾高度肯定。布格磊在今年2月的總統大選中，一舉囊獲超過8成的選票，成功連任第2個5年任期

幫派 薩爾瓦多 軍人

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