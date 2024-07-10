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連日豪雨釀災 瓜地馬拉宣布全國進入災難狀態

中央社／ 瓜地馬拉市9日專電
瓜地馬拉遭逢連日豪雨，各地災情不斷，總統阿雷巴洛8日宣布全國進入「災難狀態」。 歐新社
瓜地馬拉遭逢連日豪雨，各地災情不斷，總統阿雷巴洛8日宣布全國進入「災難狀態」。 歐新社

正處於雨季的友邦瓜地馬拉遭逢連日豪雨，各地災情不斷。瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）8日宣布全國進入「災難狀態」，將動用所有資源救災。

瓜地馬拉媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，根據官方調查報告，今年雨季期間已造成13人死亡5人受傷，超過6700人受災，近1.7萬人撤離。此外，有超過300間房屋全毀，其餘近4000間房屋也受到不同程度損壞。

而全國各地共400多條道路也受到土石流，坍方等狀況影響，多處中斷；另包括5座橋梁被沖毀，33座橋梁受損，瓜地馬拉國內及連接國外的主要交通幹線都受到嚴重影響。

阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）宣布的「災難狀態」命令中顯示，根據國家地震學、火山學、氣象與水文研究所（Insivumeh）研判過去幾週的降雨量過多，已嚴重破壞全國多處房屋和基礎建設；此外降雨也使土壤含水量增加，可能會造成更多災害風險。

「災難狀態」命令發布後，政府有權限制災害地區人員及車輛的移動和通行，同時也授權交通、農業、公共衛生等部門，以及國家防災協調委員會，簡化行政程序，不須公開招標便可進行採購，尤其是應急的救災物資。

不過「災難狀態」命令發布3天內還要經過國會審議，批准、修改，甚至否決。今年4月瓜地馬拉各處森林大火不斷，阿雷巴洛曾經發布命令，宣布全國進入「災難狀態」，不過後來卻慘遭國會否決。國會否決的理由是，「災難狀態」不等於給政府「空白支票」，此舉也引起各方爭議

瓜地馬拉 豪雨

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