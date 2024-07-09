靖國神社撒尿塗鴉遭日本發逮捕令 大陸網紅：來搞笑的

中國網紅「鐵頭」在日本靖國神社前撒尿、塗鴉，並拍攝成影音。日本警視廳今天以涉嫌毀損財物，以及不尊敬禮拜場所，先逮捕住在日本的中國籍姜姓男子，並對「鐵頭」和另一名中國許姓男子發出逮捕令。「鐵頭」接受日媒訪問表示，這是「來搞笑的」。

根據中國社群網站「小紅書」流傳的影片，「鐵頭」董光明於影片中在日本東京靖國神社入口處的石柱撒尿並噴漆塗鴉，寫上英文Toilet（廁所）。他對著鏡頭表示，「面對日本政府允許排放汙水（核處理水），難道我們什麼都做不了？不，我會給他們點顏色瞧瞧」。

警視廳今天將涉嫌參與此事件的29歲中國籍姜姓男子，以涉嫌毀損財物，以及不尊敬禮拜場所等罪名逮捕，並對已經返回中國的2名男子，以相同罪名發出逮捕令。

日本東京放送電視台（TBS）報導，警視廳表示，影片中實施行動的董光明和拍攝影片的許姓男子，在犯案後直接回到中國上海，但公安部已取得對2人的逮捕令。

被日本警視廳「指名手配」（通緝）的董光明在中國接受日本新聞網（JNN）訪問時表示：「一、我沒聽說（逮捕令）；二、發逮捕令，我覺得警察局像幼兒園小孩子開的一樣，來搞笑的。」

他說：「一、我不可能自首；二、我也不會後悔；三、我不是怕。就是日本警察跟幼兒園小孩子一樣，（發逮捕令）有什麼意義呢？」

姜姓男子涉嫌與友人共謀，於5月31日晚上9時55分至10時之間，在靖國神社的石柱上以紅色噴漆寫上英文Toilet（廁所）。涉案的一共有3人，其中董光明噴漆、許姓男子拍攝，姜姓男子則是在事前購買噴漆，並沒有與2人同行。

塗鴉在6月1日上午被路人發現，並向警方通報，相關影片隨後在中國的社群媒體流傳。3人中的2人在事發後立刻搭乘6月1日凌晨的班機返回中國上海，姜姓男子則繼續留在日本，於今天被逮捕。

董光明回國後，還在中國影視網站「嗶哩嗶哩」發布回國宣言，誇耀自己的勝利。

日本媒體分析，目前董光明人在中國，日本警察廳雖然可能會對他發出國際通緝，但日本和中國之間沒有引渡條約，中國當局不太可能將他逮捕後送回日本。董光明自身可能也很清楚這一點，所以才會在犯案之後立刻逃回中國。

不過，中國外交部發言人毛寧6月3日的記者會上雖然表示，「靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵」，但也要求在外國的中國公民遵守當地的法律法規，理性表達訴求。

日媒分析，董光明的行為稱不上「理性」，給中國帶來了恥辱。為了避免其他人仿效，中國當局應該會對董光明等人予以某種「懲罰」。

也有報導稱，對董光明的懲罰已經開始。就在毛寧發言後，董光明在社群媒體的帳號再次被凍結，網路上流傳一段似乎是他在向社群媒體營運商抗議的影片。