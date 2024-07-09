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延宕4年後 歐洲阿利安6型火箭即將首度試射

中央社／ 法屬圭亞那庫魯9日綜合外電報導

經過長達4年的延宕後，歐洲新的「阿利安6型」（Ariane6）火箭將於今天首度發射升空。

法新社報導，歐洲太空總署（European SpaceAgency，ESA）迄今推進力最強的火箭「阿利安6型」預計於當地時間下午3時（格林威治標準時間18時）從法屬圭亞那的庫魯（Kourou）太空港首度試射。

這款火箭的前身、「阿利安5型」（Ariane 5）1年前完成最後一趟飛行任務後，若不仰賴美國民間太空發射供應商太空探索科技公司（SpaceX）等競爭對手，歐洲根本無法自行發射衛星或執行其他太空任務。

歷年來，近半數的新型火箭首次試射都以失敗收場，其中「阿利安5型」在1996年首度升空後不久即爆炸。

法國國家太空研究中心（CNES）主席巴提斯特（Philippe Baptiste）表示：「首次試飛的確有風險，但我們已嘗試盡可能降低風險，因此對本次計畫深具信心。」

ESA庫魯太空港技術部門主管桑托斯（Tony dosSantos）表示，預計在發射升空後1小時6分鐘釋出首批衛星，這時地面團隊才能真正鬆一口氣。

待「阿利安6型」火箭完成部署任務，且可重複使用的上半截火箭墜入太平洋後，這趟任務才能算是圓滿成功。

本次試射將搭載17個酬載，包括11顆大學微型衛星、回收艙和多個小型科學實驗。

「阿利安6型」預計今年內將再度發射，2025年將有6次，2026年則有8次發射計畫。

太空 火箭 衛星

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