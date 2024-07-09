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孟加拉北部洪水成災 4萬人安置避難所

中央社／ 達卡9日綜合外電報導
孟加拉連日來的季風降雨引發洪水沖毀民房和校舍，導致數萬人流離失所。 法新社
孟加拉連日來的季風降雨引發洪水沖毀民房和校舍，導致數萬人流離失所。 法新社

孟加拉當局今天表示，連日來的季風降雨引發洪水沖毀民房和校舍，導致數萬人流離失所。目前約有4萬人安置在政府避難所，預計未來幾天將持續降雨，可能讓災情更加惡化。

路透社報導，孟加拉救災部門已組建超過600組醫療團隊來救治洪水災民。

BRAC氣候變遷計畫負責人阿里（Liakath Ali）說，孟加拉人已經習慣洪水，但這次低窪地區的水位上漲得如此之高、速度之快，迫使人們隨機尋找可用之物來避難，甚至以香蕉樹充當救生筏。

孟加拉災害管理部門負責人拉赫曼（RezwanulRahman）表示，印度上游地區的大雨未停，就代表孟加拉的苦難尚未結束，當局已採取措施應對。

近年來，五月底開始的季風降雨不斷在孟加拉和印度引發大規模洪水。

印度東北部阿薩姆邦（Assam）在過去24小時內，有6人因降雨和洪水而喪生，5月以來死亡人數已累計達72人。

阿薩姆邦已有逾200萬人受到洪水影響，連稀有印度犀的棲地卡濟蘭加國家公園（The Kaziranga NationalPark）也被淹沒。

印度其他地區近來也頻受大雨影響。西北部城市德里（Delhi）及郊區今天因大雨導致交通受阻；金融之都孟買（Mumbai）本週大雨導致鐵路淹水、航班中斷、學校被迫關閉；一週前，首都新德里（NewDelhi）的異常大雨導致機場航廈屋頂崩塌。

印度 孟加拉 洪水

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