巴黎奧運試行空中計程車 塞納河上將設漂浮停機坪
法國政府今天放行在塞納河（River Seine）上興建一個漂浮停機坪，將提供巴黎奧運期間試行的空中計程車使用。
法新社報導，根據官方命令，停機坪「可以在2024年12月31日前使用」。此前，空中計程車能否在7月26日至8月11日的奧運期間升空飛行已經懸而未決數個月。
漂浮停機坪將設於巴黎市區東南邊的奧斯特里茲（Austerlitz）車站旁的塞納河上。
根據官方命令，飛行時間自上午8時至下午5時，每小時限2班次，鑑於飛行計程車的「實驗性質」，整體試行期間飛行次數不能超過900次。
參與這項空中計程車計畫的私人公司包括巴黎機場營運商巴黎機場集團（ADP）和德國企業Volocopter。
Volocopter的Volocity有兩個座位，機身上方的圓形外框裝有18個電動旋翼。
他們希望藉由奧運的全球吸引力展示飛行計程車能有效地從「垂直機場」（vertiport）起飛到降落停機坪。
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