印尼蘇拉威西非法礦場山崩 增至23死35人失聯

印尼上週末的暴雨導致蘇拉威西島（Sulawesi）一座非法開採的金礦山崩，截至今天已造成23人死亡，另有35人仍下落不明。

美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）今天報導，哥羅塔洛省（Gorontalo）蘇瓦瓦區（Suwawa）7日發生山崩後，搜救工作仍持續進行，罹難人數至今已增至23人，另有35人失蹤。

印尼國家搜救總署（Basarnas）哥羅塔洛省（Gorontalo）搜救局局長赫里揚托（Heriyanto）今天表示，「死亡人數為23人，66人被救出，失蹤人數則增至35人」。

哥羅塔洛省一座非法開採的金礦7日發生山崩，導致礦工和居住在礦場附近的居民不幸喪命，據搜救單位發布的照片顯示，若干房屋因山崩而夷為平地。

搜救人員曾表示，必須跋涉20公里才能抵達山崩現場，加上厚厚的泥漿覆蓋聯外道路和當地雨勢未歇，致使救援工作受阻。

由於當地大雨持續，搜救行動8日晚間一度暫停。當局警告可能再次發生山崩。