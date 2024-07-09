快訊

傳近日才爆爭吵！新北三重女身中數刀不治 丈夫與幼兒不知去向

捲桃色醜聞宣布暫別演藝圈 江坤俊再喊「絕無性騷」96字聲明曝光

明天午後雷陣雨旺盛 12縣市大雷雨持續到晚間

日本島根6小時雨量創新高 山形48小時降逾月雨量

中央社／ 東京9日綜合外電報導

日本靠日本海側部分地區今天降下猛烈大雨，島根縣松江市及出雲機場6小時累計雨量超過160毫米，創當地統計史新高紀錄。山形縣部分地方48小時降雨量已逾往年7月一整月雨量。

日本朝日電視台報導，就在關東地方持續面臨危險酷暑的同時，中國地方等地正降下今年最猛烈的大雨。山形新幹線受大雨影響，從山形站到新庄站區間雙向停駛，到今天末班車前都不會復駛。山形縣最上町已開設避難所。

大雨讓松江市部分道路大量積水，受困其中的車輛被水拍打不斷晃動，車上民眾紛紛避難。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，受到暖濕空氣流入鋒面及低氣壓影響，以東北地方到山陰地方靠日本海側為主的地區，大氣狀態變為非常不穩定。

島根縣松江市及出雲機場截至今天下午3時止的6小時累計雨量超過160毫米，創當地統計史新高紀錄。另外，山形縣部分地區48小時降雨量高達250毫米，已超過往年7月一整個月雨量。

島根縣內已有部分地區因截至目前降雨被發布「土石災害警戒情報」；秋田縣內有河川因為激烈降雨已逾氾濫危險水位。

松江市政府危機管理課表示，截至今天中午12時30分止，已在市內確認1棟民宅淹水、河川氾濫及道路淹水等災情。

消防單位接獲通報指出，島根縣一處道路下午2時左右發生車行地下道淹水，有汽車受困動彈不得。消防人員表示，這名駕駛已自行逃出車外獲救。

松江市比津町的一處公民館，上午11時30分左右起一度有附近幼兒園的幼童與幼教老師約70人到此避難，幼童家長之後分別到公民館接小孩回家。

到公民館避難的幼教老師內村步美（音譯）說，附近的河川氾濫，為保護幼童安全所以到公民館避難，「雖然有孩童感到不安，但還是能冷靜地進行避難」。

日本 淹水 雨量

延伸閱讀

越南上半年近8萬人出國工作 赴日本與台灣最多

板橋急降雨！浮洲車站周邊水淹半個輪胎 水利局一度禁止通行

奧運排球／日本女排隊長古賀紗理那 戰完巴黎奧運後將退休

日本猛暑來襲 東京「災害級熱度」6人中暑死亡

相關新聞

巴黎奧運試行空中計程車 塞納河上將設漂浮停機坪

法國政府今天放行在塞納河（River Seine）上興建一個漂浮停機坪，將提供巴黎奧運期間試行的空中計程車使用

印尼蘇拉威西非法礦場山崩 增至23死35人失聯

印尼上週末的暴雨導致蘇拉威西島（Sulawesi）一座非法開採的金礦山崩，截至今天已造成23人死亡，另有35人仍下落不明

日本猛暑來襲 東京「災害級熱度」6人中暑死亡

日本猛暑來襲，超過100個地點紀錄到超過攝氏35度高溫，酷熱難耐。根據東京都檢察醫務院，目前確認東京都在6日有3人、8日...

中國網紅在靖國神社撒尿塗鴉 日警逮捕其中一人

一名中國網紅在日本靖國神社前撒尿、塗鴉，並將之拍攝成影音。日本警視廳今天以涉嫌毀損財物，以及不尊敬禮拜場所為由，逮捕一名...

記者親身實測！地表最熱死亡谷吸引遊客打卡 入夜仍飆45度高溫

美聯社報導，美國多個地區持續遭受熱浪侵襲，號稱地表最熱的加州死亡谷國家公園（Death Valley）近日高溫飆至攝氏5...

「歐洲精靈」變「金剛芭比」！保加利亞公主容貌大轉變有原因

保加利亞皇室公主卡琳娜（Kalina）上個月久違的在大眾面前露臉，其外型與4年前相差之大，令人不免驚訝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。