日本島根6小時雨量創新高 山形48小時降逾月雨量

日本靠日本海側部分地區今天降下猛烈大雨，島根縣松江市及出雲機場6小時累計雨量超過160毫米，創當地統計史新高紀錄。山形縣部分地方48小時降雨量已逾往年7月一整月雨量。

日本朝日電視台報導，就在關東地方持續面臨危險酷暑的同時，中國地方等地正降下今年最猛烈的大雨。山形新幹線受大雨影響，從山形站到新庄站區間雙向停駛，到今天末班車前都不會復駛。山形縣最上町已開設避難所。

大雨讓松江市部分道路大量積水，受困其中的車輛被水拍打不斷晃動，車上民眾紛紛避難。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，受到暖濕空氣流入鋒面及低氣壓影響，以東北地方到山陰地方靠日本海側為主的地區，大氣狀態變為非常不穩定。

島根縣松江市及出雲機場截至今天下午3時止的6小時累計雨量超過160毫米，創當地統計史新高紀錄。另外，山形縣部分地區48小時降雨量高達250毫米，已超過往年7月一整個月雨量。

島根縣內已有部分地區因截至目前降雨被發布「土石災害警戒情報」；秋田縣內有河川因為激烈降雨已逾氾濫危險水位。

松江市政府危機管理課表示，截至今天中午12時30分止，已在市內確認1棟民宅淹水、河川氾濫及道路淹水等災情。

消防單位接獲通報指出，島根縣一處道路下午2時左右發生車行地下道淹水，有汽車受困動彈不得。消防人員表示，這名駕駛已自行逃出車外獲救。

松江市比津町的一處公民館，上午11時30分左右起一度有附近幼兒園的幼童與幼教老師約70人到此避難，幼童家長之後分別到公民館接小孩回家。

到公民館避難的幼教老師內村步美（音譯）說，附近的河川氾濫，為保護幼童安全所以到公民館避難，「雖然有孩童感到不安，但還是能冷靜地進行避難」。