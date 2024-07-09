快訊

大力推門、破壞窗戶...這些綠委被拍到強行進會議室 藍營怒轟「民主倒退」

新竹升學太激烈「5A都上不了第一志願」 家長炸鍋：寧願轉學籍到雙北

遏止非法占用海灘 希臘短短5天開罰1200萬

中央社／ 雅典8日綜合外電報導
科孚島海灘。 路透社
科孚島海灘。 路透社

希臘政府今天表示，為打擊酒吧和餐廳利用日光浴床和桌子占用海灘的非法行為，當局短短5天內已開罰超過35萬歐元（約新台幣1200萬元）。

法新社報導，希臘經濟部表示，近期官員中止了3個未取得適切合約的「無照」海灘營運。

為抑制過多旅客湧入，希臘當局已對科孚島（Corfu）、哈奇帝奇半島（Chalkidiki/Halkidiki）和雅典附近阿提卡（Attica）地區等旅遊勝地的上千則公眾投訴進行調查。

去年，前往希臘的觀光人潮達到破紀錄的3300萬人，比前年增加了5百萬人。

雅典當局利用無人偵察機、衛星照片和一款讓大眾投訴的應用程式（app）MyCoast，來制止觀光客的惹麻煩行為。

希臘民眾也可直接致電土地登記機關，舉報占用海灘的不法行徑。

據希臘當局3月推行的新規，陽傘和躺椅必須至少距海岸線4公尺遠，且積沙厚度不足4公尺的沙灘不得開放租借。

希臘 雅典 餐廳

延伸閱讀

奧運籃球／字母哥領軍退克羅埃西亞 希臘睽違16年重返五環聖殿

奧運籃球／希臘生死戰狂勝28分！安戴托昆波領軍淘汰唐西奇

奧運籃球／唐西奇、字母哥4強交鋒 隊友直呼願買票觀賽

奧運籃球／唐西奇大三元保晉奧運生機 生死戰對決安戴托昆波

相關新聞

日本猛暑來襲 東京「災害級熱度」6人中暑死亡

日本猛暑來襲，超過100個地點紀錄到超過攝氏35度高溫，酷熱難耐。根據東京都檢察醫務院，目前確認東京都在6日有3人、8日...

中國網紅在靖國神社撒尿塗鴉 日警逮捕其中一人

一名中國網紅在日本靖國神社前撒尿、塗鴉，並將之拍攝成影音。日本警視廳今天以涉嫌毀損財物，以及不尊敬禮拜場所為由，逮捕一名...

記者親身實測！地表最熱死亡谷吸引遊客打卡 入夜仍飆45度高溫

美聯社報導，美國多個地區持續遭受熱浪侵襲，號稱地表最熱的加州死亡谷國家公園（Death Valley）近日高溫飆至攝氏5...

「歐洲精靈」變「金剛芭比」！保加利亞公主容貌大轉變有原因

保加利亞皇室公主卡琳娜（Kalina）上個月久違的在大眾面前露臉，其外型與4年前相差之大，令人不免驚訝。

5分鐘就有1輛車失竊！加拿大竊車嚴重 司法部長也被偷2次

加拿大2022年有超過10萬5000輛汽車遭竊，平均5分鐘一輛車被偷，連司法部長的公家配發豐田Highlander XL...

58歲陸男登富士山死亡 創今夏開山後首例

日本富士山的登山步道7月1日起開放，但僅1週就傳出意外。據日媒報導，1名58歲中國籍男子8日晚間在靠山梨縣側的登山步道失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。