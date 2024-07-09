遏止非法占用海灘 希臘短短5天開罰1200萬

希臘政府今天表示，為打擊酒吧和餐廳利用日光浴床和桌子占用海灘的非法行為，當局短短5天內已開罰超過35萬歐元（約新台幣1200萬元）。

法新社報導，希臘經濟部表示，近期官員中止了3個未取得適切合約的「無照」海灘營運。

為抑制過多旅客湧入，希臘當局已對科孚島（Corfu）、哈奇帝奇半島（Chalkidiki/Halkidiki）和雅典附近阿提卡（Attica）地區等旅遊勝地的上千則公眾投訴進行調查。

去年，前往希臘的觀光人潮達到破紀錄的3300萬人，比前年增加了5百萬人。

雅典當局利用無人偵察機、衛星照片和一款讓大眾投訴的應用程式（app）MyCoast，來制止觀光客的惹麻煩行為。

希臘民眾也可直接致電土地登記機關，舉報占用海灘的不法行徑。

據希臘當局3月推行的新規，陽傘和躺椅必須至少距海岸線4公尺遠，且積沙厚度不足4公尺的沙灘不得開放租借。