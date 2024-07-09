日本猛暑來襲 東京「災害級熱度」6人中暑死亡

日本猛暑來襲，超過100個地點紀錄到超過攝氏35度高溫，酷熱難耐。根據東京都檢察醫務院，目前確認東京都在6日有3人、8日3人，累計6人死於中暑。根據東京氣象廳，東京6日最高溫為34.2度，8日則是36度。

靜岡市7月7日出現日本今年首次40度高溫，這也是靜岡自1940年有紀錄以來，首次觀測到氣溫40度，改寫當地觀測史上新高紀錄。這是日本連續第7年出現40度以上氣溫，預料東海和關東地區未來還會繼續出現35度以上的「猛暑日」。

日本氣象廳指出，受到太平洋高壓增強影響，日本持續出現高溫天氣。根據氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」。

日本各地紛紛發出注意中暑警報，也出現不少疑似中暑的民眾送醫。中暑風險較高的地區包括關東內陸、東海，以及沖繩。根據今天下午2時數據，某些地區溫度之高，甚至在海平面上方1500公尺處的溫度都有27度。

此外，關東的西側有山脈阻擋，暖空氣向下吹拂，可能會出現「焚風現象」，導致溫度進一步升高。氣象預報士名倉直美指出，「當上空1500公尺處的氣溫在24度左右時，氣流下降地區的地面溫度可能會高達40度。」

雖然氣象廳把35度以上稱為猛暑日，但名倉表示，現在的天氣應該要另取一個新名字「酷暑日」。她表示，「如果40度以上的天氣持續出現，我想應該會出現新的氣象用語。」